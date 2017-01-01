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Almanya'dan yeni İncirlik açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel: Şayet Türkiye'den çekilme olursa, bu sadece İncirlik'te görevli askerleri kapsamayacak

18 Mayıs 2017 Perşembe, 21:17:58 Güncelleme: 21:45:30 DHA

Türkiye ile Almanya arasında süren İncirlik Üssü'nde görevli askerleri ziyaret krizinde Almanya'dan yeni bir hamle geldi. ABD'de resmi temaslarda bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik krizi nedeniyle şayet Türkiye'den çekilme söz konusu olursa, bunun sadece İncirlik'te görevli askerleri kapsamayacağına dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre, Gabriel, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinde İncirlik'te görevli Alman askerlerin ziyaretine izin verilmesi konusunda Amerika'nın devreye girerek, Türkiye'yi ikna etmesini istemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Almanya İncirlik'ten gitmek isterse 'güle güle' deriz" açıklamasının ardından Gabriel'den yeni bir açıklama geldi. Alman Bakan, Konya'da NATO misyonu kapsamında konuşlandırılan AWACS uçaklarını gündeme getirdi.

"İKİSİNİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK ZOR"

Zeit Onlin'ın bildirdiğine göre, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ABD ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, İncirlik ile NATO misyonu çerçevesinde Konya'da konuşlandırılan erken uyarı uçakları AWACS'ların birbiriyle ilintili olduğunu söyledi. Gabriel, "Bu entegre bir karar. Ben her iki konunun birbirinden ayrılmasının zor olduğunu düşünüyorum" dedi.

NATO kapsamında görev yapan erken uyarı uçağı AWACS'ların personelinin üçte biri Alman askerlerinden oluşuyor.

ALMAN SAVUNMA BAKANI, 'ALTERNATİF' İÇİN ÜRDÜN'E GİDİYOR

Almanya, İncirlik'te görevli askerlerin ziyaretine izin verilmemesi durumunda Tornado keşif uçakları ve 250 dolayındaki personelin başka bir yere kaydırılabileceğini açıklamıştı.

Başbakan Angela Merkel, İncirlik'e alternatif olarak "Ürdün olasılıklardan biri" demişti. Alman kamu kanalı ZDF'ye konuşan Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, haftasonunda Ürdün'e gideceğini ve Kral Abdullah ile konuyu görüşeceğini söyledi.

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