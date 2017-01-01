Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Yargıcı ve "Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonunun raportörü Edson Fachin, Devlet Başkanı Michel Temer hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına izin verdi.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temer hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına ilişkin Yüksek Mahkeme'ye iletilen talebin, yargıç Fachin tarafından kabul edildiği duyuruldu.



AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Başkanlık Sarayı'ndaki tüm randevularını iptal ederek, hükümetin çekirdeğini oluşturan bakanlarla görüşen Temer'in ilerleyen saatlerde konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Globo'nun haberinde, Temer'in et paketleme şirketi JBS'nin Başkanı Joseley Batista ile mart ayında yaptığı görüşmenin, Batista tarafından kayıt altına alındığını ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Batista'nın elindeki kayıtları, iş birliği kapsamında yargı makamlarına verdiği iddia edilmişti.

Gazete, ses kaydına dayandırdığı haberinde Temer'e, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Eduardo Cunha'ya sessiz kalması için ödeme yapıldığının söylenmesi üzerine Devlet Başkanının, "Buna devam etmelisiniz, tamam mı?" dediği yazılmıştı.

Temer, sabah saatlerinde kendisini ziyaret eden senatörlere "komplo kurbanı" olduğunu ifade etmişti. Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada gazetedeki iddialar reddedilmişti.

Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'da toplanan binlerce kişi, Temer'in istifasını isteyerek gösteri düzenlemişti.

Ülkede "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken iki milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.

Petrobras soruşturması kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan Cunha, geçen yıl nisan ayında Temsilciler Meclisi Başkanı olduğu dönemde eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff hakkında mali bütçede manipülasyon yaptığı gerekçesiyle azil sürecini başlatmıştı. Rouseff, ağustos ayındaki Senato oylamasıyla görevinden alınmıştı.

Geçici olarak mayısta görevinden alınan Cunha, 8 Temmuz'da istifa etmiş, milletvekilliği 13 Eylül'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada düşürülmüştü.

Milletvekilliğinin düşürülmesiyle yasal dokunulmazlığını kaybeden Cunha, eski Devlet Başkanı Rousseff'in azil sürecinde oynadığı aktif rolün bedeli olarak görevden alındığını söylemişti. 31 Ağustos'ta görevinden azledilen Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçluyordu.

Brezilya'da Petrobras'daki sözleşmelerden alınan rüşvetlere odaklanan "Araba Yıkama Operasyonu"nda şimdiye kadar iki yüzden fazla kişi suçlandı. Yüksek Mahkemenin hala görevde olan onlarca siyasetçi hakkındaki araştırma taleplerini onaylaması bekleniyor.