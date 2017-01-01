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Donald Trump, FBI'ın başına onu getirecek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, FBI'ın başına getirmeyi düşündüğü ismin eski demokrat senatör Joe Liberman olduğu iddia edildi

19 Mayıs 2017 Cuma, 00:26:22 Güncelleme: 00:28:33 AA

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son veren ABD Başkanı Donald Trump'ın, 75 yaşındaki eski Connecticut Senatörü demokrat Joe Liberman'ı FBI'ın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi. Trump, "FBI Direktörünü seçmeye çok yakınım." dedi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Trump'ın yeni FBI Direktörlüğü için belirlediği ismin, eski demokrat senatör Liberman olduğu iddia edildi.

Haber sunucularıyla bir araya geldiği yemekte gazetecilerin soruları üzerine, "FBI Direktörünü seçmeye çok yakınım." açıklamasını yapan Trump, daha sonra Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u Oval Ofis'te kabulünde, listenin başındaki ismin Joe Liberman olduğunu kabul etti.

10 Mayıs'ta Comey'nin görevine son veren Trump, FBI'ın yeni patronunu önümüzdeki günlerde açıklayacağını dile getirdi. Basın mensuplarına dolaylı olarak Liberman'ın ismini teyit eden Trump, daha sonra Santos ile düzenlediği ortak basın toplantısında da "Yakında yeni FBI Direktörünü açıklayacağım." şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili basın mensuplarına konuşan Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain ise "Joe Liberman, ülkedeki tüm Demokrat meslektaşlarımdan daha fazla deneyime sahip." değerlendirmesini yaptı.

LİBERMAN KİMDİR?

1942 yılında ABD'nin Connecticut eyaletinde doğan Yahudi asıllı Liberman, 1989 yılından 2013 yılına kadar bu eyaleti ABD Senatosunda temsil etti. 2000 yılındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin Başkan Yardımcısı adayı olan Liberman, bu düzeydeki bir adaylığı onaylanan ilk Yahudi politikacı olarak kayıtlara geçti.

1989-2006 yılları arasında Demokrat olarak siyasi kariyerini sürdüren Liberman, 2006 yılından itibaren "bağımsız" olduğunu açıklayarak Senato'daki görevine bu şekilde devam etmişti. Liberman'ın 2 evliliğinden toplam 4 çocuğu bulunuyor.

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