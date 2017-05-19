İran’da 12. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00’de başladı.

İran'da halk cumhurbaşkanlığı ve il meclisi seçimleri için 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandıkta oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, reformistler ve ılımlı muhafazakarların desteğini alan Hasan Ruhani ile muhafazakarların adayı İbrahim Reisi arasında geçmesi beklenirken, Mustafa Mirselim ve Mustafa Haşimiteba da aday listesinde yerlerini alıyor.

Ülkede kayıtlı 56 milyon 410 bin 234 kayıtlı seçmen bulunuyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

HAMANEY VE RUHANİ OYUNU KULLANDI

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki kabullerini gerçekleştirdiği salona gelerek oyunu kullandı.

Günün erken saatlerinde oyunu kullanan bir diğer isim de mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani oldu. Bu seçim batı dünyasıyla nükleer anlaşma başta olmak üzere bazı anlaşmalar yapan ve ülkeye uygulanan ambargoların bir kısmını kaldırtan Hasan Ruhani için aynı zamanda bir güven oylaması anlamına geliyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İKİ ADAY YARIŞTAN ÇEKİLMİŞTİ

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Lider Hamaney'e bağlı AKK (Anayasayı Koruyucular Konseyi) tarafından belirlenen 6 adaydan ikisi yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı reformist aday İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye desteğini ilan ederken, muhafazakar kesimin adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi ve Külliyesi Vakfı Başkanı Reisi lehine çekildiğini belirtmişti.

HASAN RUHANİ KİMDİR?

Hasan Ruhani (68), 2013 yılında yaptığı “daha fazla özgürlük, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve kadınlara daha fazla eşitlik tanınması” şeklindeki vaatlerini tümüyle yerine getiremedi.

Ancak öncelikle eğitimli kentliler olmak üzere İran gençliği onu destekliyor. Gençler İran’ın Batı ile barışma yolunu tutmasından memnun. BM daimi üyeleri ve Almanya (5+1) ile varılan nükleer anlaşma, İran’a uygulanan ambargoların kaldırılmasının yolunu açmıştı. Ruhani, ılımlı ve reformcu kanada güveniyor. Ruhani’nin ılımlı muhafazakâr aday listesi,

2016’da başkent Tahran’ın 30 milletvekilliğini de kazanmıştı. Ruhani, nükleer anlaşmaya bağlı kalınmasını istiyor.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

İbrahim Reisi, 57 yaşında ve İran’ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney’e yakınlığıyla tanınıyor. 2016 yılından bu yana İmam Rıza Türbesi’nin bakımıyla görevli Razavi Vakfı’nı yöneten muhafazakâr kanadın adayı Reisi, Ruhani’nin en güçlü rakibi sayılıyor. Reisi, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele, fakirlerle ise yardım vaat ediyor. İran’ın en fakir bölgelerini ziyaret ediyor, sıkıntı içindeki halkla resim çektiriyor ve İmam Rıza adına un ve şeker dağıtıyor.

Reisi, 2016 yılına kadar başsavcılık görevinde bulundu. Son 30 yılda suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Reisi, zina yapanların taşlanmasını talep etmişti. Muhafazakârlar, Reisi’ye 77 yaşındaki Hamaney’in muhtemel halefi gözüyle bakıyor.