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New York'ta terör paniği yaşatan sürücü: Polisin vurmasını bekledim

New York'ta bulunan Times Meydanı'nda kullandığı arabayı kaldırımdaki yayaların üzerine süren 26 yaşındaki Richard Rojas'ın uyuşturucu etkisinde olduğu anlaşıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:16:34 Güncelleme: 11:18:49 HABERTURK.COM

Perşembe günü New York dünyaca ünlü turistik bölgesi Times Meydanı'nda bir otomobilin yayaların üzerine sürmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Olay ilk anda akıllara bir terör saldırısı ihtimalini getirse de, sonrasında New York polisi olayın terör bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

CNN'de yer alan habere göre olayın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Richard Rojas'ın PCP türü uyuşturucunun etkisinde olduğu anlaşıldı.

Polise verdiği ilk ifadede olayı kendisine 'Tanrı'nın yaptırdığını' söyleyen Rojas, psikolojik problemleri olduğunu ve olay sırasında polisin kendisini vurmasını beklediğini söyledi.

18 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı, "Aracı gördüğümüzde, 5 ya da 6 insan zaten ezilmişti. Bu yüzden sürücüyü göremedim. Karşıdan karşıya geçmek için bekleyen insanlar kaldırımda ezildi. Aracın yavaşlamadığını görünce şaşırdım. Herhangi bir fren veya çığlık sesi duymadım." ifadelerini kullandı.

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