ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
f35
DÜNYA

Rusya'dan ABD'ye 'Esed' çıkışı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov, ABD'nin Esed rejimine bağlı birlikleri vurmasının kabul edilemez olduğunu söyledi

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:28:27 Güncelleme: 11:33:12 HABERTURK.COM

Suriye'nin el Tafn bölgesinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait uçakların Esed rejimine bağlı askeri birlikleri vurmasına Rusya'dan tepki geldi.

Konuyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, ABD'nin sivilleri vurduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Cenevre'de katıldığı bir toplantıda konuşan Gatilov, ABD'nin saldırısının Suriye'nin egemenliğine yönelik olduğunu ve siyasi çözüm bulma çabalarına yardım etmeyeceğini söyledi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer ise ülkenin güneyinde ABD'nin desteklediği muhaliflere tehdit oluşturduğu için Esed birliklerinin vurulduğunu belirtti.

Suriye devlet televizyonu ise ABD uçaklarının hava saldırısında, 'askeri noktalardan biri'nin vurulduğu duyurdu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
New York'ta terör paniği yaşatan sürücü: Polisin vurmasını bekledim
DÜNYA

New York'ta terör paniği yaşatan sürücü: Polisin ...
17 milyon dolarlık 'deniz hıyarı' vurgunu!
DÜNYA

Bunun yüzünden tutuklandılar!
"YPG, DEAŞ'a karşı kullanılması işlemeyecek"
DÜNYA

"YPG, DEAŞ'a karşı kullanılması işlemeyecek"
İran 12. cumhurbaşkanı için sandık başında!
DÜNYA

İran 12. cumhurbaşkanı için sandık başında!
Yunanistan kemerleri sıkacak!
DÜNYA

Yunanistan kemerleri sıkacak!
Donald Trump'tan Rusya soruşturmasına tepki
DÜNYA

Trump'tan Rusya soruşturmasına tepki
Rusya'dan ABD'ye 'Esed' çıkışı!
DÜNYA

RUSYA'DAN ABD'YE 'ESED' ÇIKIŞI!
"YPG, DEAŞ'a karşı kullanılması işlemeyecek"
DÜNYA

"YPG, DEAŞ'A KARŞI KULLANILMASI İŞLEMEYECEK"
Donald Trump'tan Rusya soruşturmasına tepki
DÜNYA

TRUMP'TAN RUSYA SORUŞTURMASINA TEPKİ
Yunanistan kemerleri sıkacak!
DÜNYA

YUNANİSTAN KEMERLERİ SIKACAK!
İran 12. cumhurbaşkanı için sandık başında!
DÜNYA

İRAN 12. CUMHURBAŞKANI İÇİN SANDIK BAŞINDA!
New York'ta terör paniği yaşatan sürücü: Polisin vurmasını bekledim
DÜNYA

NEW YORK'TA TERÖR PANİĞİ YAŞATAN SÜRÜCÜ: POLİSİN VURMASINI BEKLEDİM