Rusya'dan ABD'ye 'Esed' çıkışı!

Suriye'nin el Tafn bölgesinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait uçakların Esed rejimine bağlı askeri birlikleri vurmasına Rusya'dan tepki geldi.

Konuyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, ABD'nin sivilleri vurduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Cenevre'de katıldığı bir toplantıda konuşan Gatilov, ABD'nin saldırısının Suriye'nin egemenliğine yönelik olduğunu ve siyasi çözüm bulma çabalarına yardım etmeyeceğini söyledi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer ise ülkenin güneyinde ABD'nin desteklediği muhaliflere tehdit oluşturduğu için Esed birliklerinin vurulduğunu belirtti.

Suriye devlet televizyonu ise ABD uçaklarının hava saldırısında, 'askeri noktalardan biri'nin vurulduğu duyurdu.