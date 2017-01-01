Wikileaks'in kurucusu Assange için İsveç mahkemesinden flaş karar!

İsveçli savcılar, WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında tecavüz iddiaları hakkındaki ön soruşturmayı kapatacaklarını açıkladılar.

Savcılık ofisinden yedi yıl önce başlatılan soruşturma hakkında yapılan açıklamada, "Başsavcı Marianne Ny, bugün Julian Assange hakkındaki tecavüz suçlamalarıyla ilgili ön soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdi" denildi.

Assange (45), tecavüz iddialarıyla ilgili olarak İsveç'e iadesini önlemek için, önce mülteci olarak sığındığı, 2012 yılından bu yana resmî ziyaretçi olarak kabul edildiği Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşıyor.

LONDRA POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İsveç'ten tecavüz davasının düşürüleceği haberinin gelmesi Julian Assange'ın artık Ekvador Büyükelçiliği'ni terk edebileceği yönünde yorumlara neden olmuştu.

Ancak Londra polisi bir açıklama yaparak, Assange'ın konsolosluk binasını terk etmesi durumunda tutuklanacağını duyurdu. Westminster Sulh Mahkemesi, 2012 yılında katılması gereken bir mahkemeye çıkmayan Assange hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.