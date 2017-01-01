Güney Çin Denizi'nde mutabakat!

Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) Güney Çin Denizi’ndeki ihtilaflı alanların çözümüne yönelik çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağladığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentinde bir araya gelen Çin ve ASEAN’dan üst düzey yetkililer, nihai anlaşma için yol haritası özelliği taşıyan çerçeve anlaşma üzerinde mutabakata vardı.

Toplantıda, taraflar arasında ilgili bölgedeki ihtilafa konu olan yerlerin nasıl yönetileceği görüşüldü.

Tartışmalı alanlardan etkilenen tüm tarafların bölgedeki sorunun çözümüne yönelik müzakere için yapıcı davrandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Guiyang’daki toplantıda Çin ve ASEAN'ın, tartışma konularını müzakere ile çözme, farklılıkları da bölgesel düzenlemeler çerçevesinde idare etme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Öte yandan toplantıya katılan Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Cınmin, bölge dışındaki ülkelere ihtilaflı alanlara müdahale etmeme çağrısı yaptı.

Söz konusu çerçeve anlaşma ile Güney Çin Denizi’nde tansiyonun düşmesi bekleniyor. Çin ve ASEAN yetkilileri, ağustos ayında Filipinler’de söz konusu anlaşma için tekrar bir araya gelecek.

Güney Çin Denizi, petrol, doğalgaz ve balıkçılık açısından zengin kaynaklara sahip olan, aynı zamanda dünyanın en önemli uluslararası nakliye güzergahları arasında yer alıyor.

Diğer yandan Çin'in Güney Çin Denizi'nde yapay ada oluşturması ve diğer askeri faaliyetleri, bölgede hak iddia eden Filipinler, Vietnam, Malezya, Endonezya ve Brunei'in tepkilerine yol açıyor.

ASEAN’ın üyeleri, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur (kurucu üyeler), Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya ülkelerinden oluşuyor. ABD ve Çin ise birliğin diyalog ortakları arasında yer alıyor.