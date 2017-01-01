"MCGURK DEĞİŞMELİ"

Trump yönetimi Obama yönetiminde farklı. Buradaki farkı biz görüyoruz. Ancak bölgedeki kişilere baktığımızda, bunlar Obama yönetimindeki kişiler. Dolayısıyla arazideki bu kişilerin yeni yönetimi zehirlememesi gerekiyor. Ama arazide bu kişiler oldukça bazı riskler oluşabilir.

McGurk (ABD'nin DEAŞ'la mücadele temsilcisi) daha önce ödül de aldı bu teröristlerden. Burada YPG ve PKK'ya net bir şekilde destek veren bir kişidir. Biz Tillerson'a dostane uyarıları yaptık. Bu kişi kesinlikle YPG ve PKK'ya destek vermektedir. Bu kişinin değişmesi gerekmektedir.