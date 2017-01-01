Pentagon basın toplantısında konuşan ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi McGurk, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisi için söylediği "Teröre destek veriyor," tepkisine cevap verdi.
DHA'nin haberine göre, ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye'nin en çok ziyaret ettiği ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye kritik bir ortağımız, Türkiye olmazsa DEAŞ'ı yenemeyiz," dedi.
McGurk "Rakka operasyonundan sonra istikrarı sağlama sürecinde Türkiye ile yakın işbirliği içinde olacaklarını" belirtti.
McGurk, "Türkiye olmadan bunu yapamayız, her gün onlarla birlikte çalışıyoruz. Her koalisyon ortağıyla olduğu gibi, onlarla da bazı farklılıklarımız var. Ama çok yakın müttefikiz ve sorunları her zaman çözebiliriz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Brett McGurk'e "Teröre destek veriyor, kesinlikle değiştirilmesinde fayda var" yorumunun hatırlatılması üzerine McGurk, "Bakan Tillerson'ın yakın ilişkiler içinde olduğu bir mevkidaşı" olarak tanımladığı Çavuşoğlu için, "Taktiksel farklılıklarımız olabilir, Dışişleri Bakanı'na büyük saygım var" dedi.
- "MCGURK DEĞİŞMELİ" Trump yönetimi Obama yönetiminde farklı. Buradaki farkı biz görüyoruz. Ancak bölgedeki kişilere baktığımızda, bunlar Obama yönetimindeki kişiler. Dolayısıyla arazideki bu kişilerin yeni yönetimi zehirlememesi gerekiyor. Ama arazide bu kişiler oldukça bazı riskler oluşabilir. McGurk (ABD'nin DEAŞ'la mücadele temsilcisi) daha önce ödül de aldı bu teröristlerden. Burada YPG ve PKK'ya net bir şekilde destek veren bir kişidir. Biz Tillerson'a dostane uyarıları yaptık. Bu kişi kesinlikle YPG ve PKK'ya destek vermektedir. Bu kişinin değişmesi gerekmektedir.
"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÖNLEM ALIYORUZ"
Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da, Türkiye ile görüş ayrılığı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruya, "Bunu askeri bir bakış açısıyla cevaplayacağım. İlk olarak, Türkiye bizim önemli bir müttefikimiz ve Türkiye ile uzun vadeli ilişkimiz kritik öneme sahip. Bunu koruyacağız," diye cevap verdi.
Türkiye ile yakın ilişkilerin sürdürülmesi için çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlatan Dunford, "Rakka'yı ele geçirmenin en iyi yolunun ne olduğuyla ilgili farklı görüşlerimiz vardı. Biz tek olası yöntemin Suriye Demokrat Güçleri'yle olduğu görüşündeydik. Şimdi sahada Türkiye'nin kaygılarını ortadan kaldırmak için önlemler alıyoruz, örneğin silahların PKK'nın eline geçmemesi ya da Türkiye'ye gitmemesi gibi. Türklere şeffaflık sağlıyoruz. SDG'ye sağladığımız askeri teçhizatın sadece Rakka'da kullanılmasının, başka yere gitmemesinin önlemini alıyoruz," ifadelerini kullandı.