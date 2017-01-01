ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD DEAŞ Brett McGurk
DÜNYA

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi McGurk'den Türkiye açıklaması

Brett McGurk: Türkiye kritik bir ortağımız, Türkiye olmazsa DEAŞ'ı yenemeyiz

19 Mayıs 2017 Cuma, 22:07:37 Güncelleme: 22:13:05 DHA

Pentagon basın toplantısında konuşan ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi McGurk, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisi için söylediği "Teröre destek veriyor," tepkisine cevap verdi.

DHA'nin haberine göre, ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye'nin en çok ziyaret ettiği ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye kritik bir ortağımız, Türkiye olmazsa DEAŞ'ı yenemeyiz," dedi.

McGurk "Rakka operasyonundan sonra istikrarı sağlama sürecinde Türkiye ile yakın işbirliği içinde olacaklarını" belirtti.

McGurk, "Türkiye olmadan bunu yapamayız, her gün onlarla birlikte çalışıyoruz. Her koalisyon ortağıyla olduğu gibi, onlarla da bazı farklılıklarımız var. Ama çok yakın müttefikiz ve sorunları her zaman çözebiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Brett McGurk'e "Teröre destek veriyor, kesinlikle değiştirilmesinde fayda var" yorumunun hatırlatılması üzerine McGurk, "Bakan Tillerson'ın yakın ilişkiler içinde olduğu bir mevkidaşı" olarak tanımladığı Çavuşoğlu için, "Taktiksel farklılıklarımız olabilir, Dışişleri Bakanı'na büyük saygım var" dedi.



"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÖNLEM ALIYORUZ"

Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da, Türkiye ile görüş ayrılığı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruya, "Bunu askeri bir bakış açısıyla cevaplayacağım. İlk olarak, Türkiye bizim önemli bir müttefikimiz ve Türkiye ile uzun vadeli ilişkimiz kritik öneme sahip. Bunu koruyacağız," diye cevap verdi.

Türkiye ile yakın ilişkilerin sürdürülmesi için çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlatan Dunford, "Rakka'yı ele geçirmenin en iyi yolunun ne olduğuyla ilgili farklı görüşlerimiz vardı. Biz tek olası yöntemin Suriye Demokrat Güçleri'yle olduğu görüşündeydik. Şimdi sahada Türkiye'nin kaygılarını ortadan kaldırmak için önlemler alıyoruz, örneğin silahların PKK'nın eline geçmemesi ya da Türkiye'ye gitmemesi gibi. Türklere şeffaflık sağlıyoruz. SDG'ye sağladığımız askeri teçhizatın sadece Rakka'da kullanılmasının, başka yere gitmemesinin önlemini alıyoruz," ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Polise dipçikle vurmaya çalıştı!
DÜNYA

Polise durdurduğu aracın sürücüsünden 'dipçikli' ...
"YPG'nin, DEAŞ'a karşı kullanılması işlemeyecek"
DÜNYA

"YPG'nin, DEAŞ'a karşı kullanılması işlemeyecek"
Donald Trump'tan Rusya soruşturmasına tepki
DÜNYA

Trump'tan Rusya soruşturmasına tepki
Donald Trump, FBI'ın başına onu getirecek!
DÜNYA

Trump, FBI'ın başına onu getirecek!
ABD'den PYD açıklaması: YPG'ye hiçbir söz vermedik
DÜNYA

ABD'den PYD açıklaması: YPG'ye hiçbir söz vermedik
Donald Trump FBI Başkanlığı için dört aday ile görüştü
DÜNYA

Trump FBI Başkanlığı için dört aday ile görüştü
ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi McGurk'den Türkiye açıklaması
DÜNYA

ABD'NİN DEAŞ İLE MÜCADELE TEMSİLCİSİ'NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Hollanda'da hükümet kurulamıyor!
DÜNYA

HOLLANDA'DA HÜKÜMET KURULAMIYOR!
İstanbul'da Medvedev-Yıldırım zirvesi!
DÜNYA

İSTANBUL'DA MEDVEDEV-YILDIRIM ZİRVESİ!
9 Avrupa ülkesinde çarpıcı Türkiye anketi!
DÜNYA

9 AVRUPA ÜLKESİNDE ÇARPICI TÜRKİYE ANKETİ!
Güney Çin Denizi'nde mutabakat!
DÜNYA

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE MUTABAKAT!
Donald Trump'dan İsrail-Filistin açıklaması
DÜNYA

TRUMP'DAN İSRAİL-FİLİSTİN AÇIKLAMASI