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Trump'ın ziyaretinden bir gece önce Suudi Arabistan'a füze!

Trump'ın ilk yurtdışı ziyaretini yapacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a Yemen'den bir füze fırlatıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:26:02 Güncelleme: 10:28:05 HABERTURK.COM

Yemen'de iç savaşın taraflarından biri olan ve bazı bölgeleri kontrol eden Şii grup Husiler'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir balistik füze yolladığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a ziyaretinden bir gün önce gerçekleşen saldırı Suudi Arabistan'ın füze savunma sistemiyle engellendi. Başkent Riyad'a gönderilen füzeye şehrin 200 kilometre batısında müdahale edildiği belirtildi.

İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Riyad'a Burkan-1 tipi bir balistik füze fırlattıklarını duyurdular.

Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya televizyonu ise, füzenin Ar Rayn bölgesinde yok edildiğini ve çöle düşürüldüğünü söyledi. Yemen'deki savaşa müdahil olan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı uçakların daha sonra Yemen'de bazı Husi hedeflerini vurduğu kaydedildi.

Başkent Riyad'a fırlatılan balistik füze, iki yıldır Suudi Arabistan'la savaş halinde olan Husiler'in yaptığı en uzun menzilli saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    İran destekli Husiler yerine, İranda zorla yönetime gelmiş küçük bir azınlık hükümeti destekli husiler deseniz daha mantıklı
  • Misafir 12 dakika önce
    vuran musluman vurulan musluman yahu dıye bu dunya guzel
  • Misafir 14 dakika önce
    dahasi nereden geliyor
  • Misafir 16 dakika önce
    suudiye bol bol silah satmak için abd nin kendisi bu füzeyi attırmıştır...
  • Misafir 29 dakika önce
    Önüne gelen füze fırlatıyor nereye gidiyor veya nereye düşüyor bir de aracını merak ediyorum
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