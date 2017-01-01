Trump'ın ziyaretinden bir gece önce Suudi Arabistan'a füze!

Yemen'de iç savaşın taraflarından biri olan ve bazı bölgeleri kontrol eden Şii grup Husiler'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir balistik füze yolladığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a ziyaretinden bir gün önce gerçekleşen saldırı Suudi Arabistan'ın füze savunma sistemiyle engellendi. Başkent Riyad'a gönderilen füzeye şehrin 200 kilometre batısında müdahale edildiği belirtildi.

İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Riyad'a Burkan-1 tipi bir balistik füze fırlattıklarını duyurdular.

Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya televizyonu ise, füzenin Ar Rayn bölgesinde yok edildiğini ve çöle düşürüldüğünü söyledi. Yemen'deki savaşa müdahil olan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı uçakların daha sonra Yemen'de bazı Husi hedeflerini vurduğu kaydedildi.

Başkent Riyad'a fırlatılan balistik füze, iki yıldır Suudi Arabistan'la savaş halinde olan Husiler'in yaptığı en uzun menzilli saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti.