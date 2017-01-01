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Maduro'dan Trump'a: O pis ellerini buradan çek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump için sert ifadeler kullandı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:36:09 Güncelleme: 11:38:27 AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'tan "pis ellerini ülkesinden çekmesini" istedi.

Maduro, ABD'nin, Venezuela Yüksek Mahkemesinin bazı üyelerine yaptırım uygulama kararı alması üzerine destekçilerine yaptığı konuşmada, Trump'a yönelik "Elini buradan çek, pis ellerini buradan çek." dedi.

Devlet Başkanı, müdahaleye son vermesi çağrısı yaptığı ABD Başkanı'na İngilizce olarak da "Evine git, Donald Trump." sözleriyle hitap etti.

Hakkında yaptırım kararı alınanlar arasındaki Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno, Trump'ın başkanlık emrinin Venezuela kurumlarına otoritesini zorla kabul ettirme girişimi olduğunu ve yargı organının bağımsızlığını tehlikeye attığını söyledi.

ANAYASANIN YENİDEN YAZILMASI

Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, Maduro'nun, mayıs ayı başında imzaladığı ve anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını içeren kararnameyi kabul etmeyeceğini duyurdu. Ancak Maduro, anayasanın yeniden yazılma sürecinin devam edeceğini bildirdi.

Anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını içeren kararnameyi ay başında imzalayan Maduro, bu kararnameyi imzalarken, yeni anayasaya siyasi partiler değil işçiler tarafından karar verileceğini söylemişti.

Muhalefet liderleri daha önce Maduro'nun yeni anayasa yapılması çağrısına, kendisini iktidarda tutacak "büyük bir sahtekarlık" sözleriyle tepki göstermişti.

ABD, muhalefetin çoğunlukta olduğu Kongrenin yetkilerini elinden alınmasına yönelik kararı imzalayan Venezuela Yüksek Mahkemesinin sekiz üyesine dün yaptırım uygulama kararı almıştı. Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin yaptırım kararını "çok çirkin ve kabul edilemez" olarak niteleyerek, bunun, ABD'nin Venezuela hükümetinin istikrarını bozmaya yönelik çabalarına örnek teşkil ettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, Venezuela'da yaşanan gıda kıtlığına ve şiddet olaylarına dikkati çekerek, "Venezuela'da şu an yaşananlar insanlık için gerçekten utanç verici." açıklamasını yapmıştı.

Washihgton yönetimi şubat ayında, Venezuela Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle "kara liste"ye almıştı.

Ülkede, gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Venezuela'da mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 45 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış, birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor. Maduro ise protestolara katılan aşırı sağcı radikallerin suç çeteleriyle iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor.

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