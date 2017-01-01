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Metrodakiler neye uğradığını şaşırdı!

Almanya'nın Dortmund kentinde bir kadın metroda doğum yaptı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:08:39 Güncelleme: 12:37:57 İHA

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dortmund şehrinde Nesrine Al-Amin ( 29 ) adlı Arap asıllı kadın metroda doğum yaptı.

Nesrine Al-Amin adlı Arap asıllı anne metroda acil doğum yapmak zorunda kaldı. Al-Amin, akşam yemeğine giden Beate Madaus adlı bir kişinin yardımı ile hastaneye yetiştirildi. Acil servisin ilk müdahalesi ile minik bebek ve annesi kurtarıldı.

YARDIMSEVER KADIN HAYAT KURTARDI

Olayın görgü tanığı Beate Madaus, "Arkadaşlarımızla akşam yemeğine gidiyorduk. Bir çığlık sesi duydum. Sesin olduğu yere bakınca adeta şoka girdim. Genç bir anne yerde kıvranıyordu. Bir bebek dünyaya getirmişti. Hemen bebeği üzerimdeki hırka ile sardım. Ve hemen ambulansı aradım. Genç kadın titriyordu. Erken müdahale sayesinde bebeği ve annesini kurtardılar. Hayatım boyunca unutamayacağım bir andı. Çok mutluyum " dedi.

METRODA DOĞUM YAPMAK ZORUNDA KALDI

Nesrine Al-Amin ise "O gün eşim ve çocuklarımla birlikte yürüyüşe çıkmıştım. Aslında doğuma bir hafta daha vardı. Ancak, aniden rahatsızlandım. Metroya doğru yöneldik. Oradan gitmeyi planlıyorduk. Ancak, fazla vakit olmadığını anladım. Tek çare çocuğumu dünyaya getirmekti. Ve öylede oldu. Eşim bir yandan çocuklarla diğer yandan da bana yardım etmeye çalışıyordu. Metrodaki dinlenme bankına oturdum. Olduğum yere yığıldım. Minik Hassan'ı dünyaya getirdim. Bu dördüncü çocuğum. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Olaya ilk müdahaleyi ise Doktor Vanessa Speer ve Ebe Linda Berthold yaptı. Minik bebeğe Hassan ismi verilirken, yardımsever Beate Madaus genç anne ve minik Hassan'ı hastanede ziyaret ederek, hediyeler getirdi.
Sağlık durumu iyi olan minik bebek 2960 gram ağırlığında ve 55 cm olarak dünyaya geldi.

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