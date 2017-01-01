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İsrailli bakanın tepki çeken Kudüs elbisesi!

İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, Cannes Film Festivali açılış töreninde giydiği elbiseyle tepki çekti

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:15:25 Güncelleme: 15:19:22 HABERTURK.COM

İsrail Kültür Bakanı Miri Regev'in Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde giydiği kıyafet tartışma yarattı. Regev'in etek kısmında Kudüs'ün bir fotoğrafının bulunduğu beyaz bir etek giymesi bir çok medya kuruluşu tarafından 'sömürgeci' olarak değerlendirdi.

Sağcı Netanyahu hükümetinin Kültür Bakanı olarak görev yapan Regev, "Bu yıl, Kudüs'ün kurtuluşunun ve yeniden birleşmesinin 50. yılını kutluyoruz" sözleriyle 1967'de yaşanan ve İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhakıyla sonuçlanan Altı Gün Savaşı'na gönderme yaptı.

İsrailli bakan, "Bu tarihi günü sanat ve modayla kutlamaktan guryur duyuyorum ve bizim sonsuz başkentimiz Kudüs'ü üzerimde taşımaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bakan Regev'in kıyafet tercihi ve sözleri İsrail'de de tepki çekti. Liberal Haaretz gazetesi köşe yazarlarından Shira Pur, "İsteğimiz dışında sadece bir seyircisi olduğumuz 'sömürgeci korku filminden' bir başka sahne daha" ifadeleriyle İsrailli bakanı eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının konuya yaklaşımı ise daha farklı oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Regev'in kıyafetini photoshop yardımıyla değiştirerek Kudüs fotoğrafı bulunan bölümü İsrail-Filistin çatışmasının sembol yapı ve fotoğraflarıyla değiştirdi.

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