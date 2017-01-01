ABD ve Suudi Arabistan arasında 280 milyar dolarlık anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in huzurunda iki ülke arasında 280 milyar dolarlık iş birliği anlaşması imzalandı.
Resmi ziyaret kapsamında Riyad'da temaslarına devam eden Trump ile Selman arasında Yemame Sarayı'nda ikili görüşme ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmelerde ABD ile stratejik ve köklü ilişkilerinin çeşitlendirilerek tüm alanlara yayılması ve geliştirilmesi, bölgesel konular, Ortadoğu'daki ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra bölgede barış ve istikrarın artırılması için atılması gereken adımlar ele alındı.
Görüşme sonrasında Kral Selman bin Abdulaziz ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "ortak stratejik vizyon anlaşması" imzalandı.
İkili ve heyetlerarası görüşmelerden sonra Selman ile Trump'ın huzurunda 280 milyar dolar tutarında bir dizi iş birliği ve mutabakat zaptı imzalandı.
1. Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi ile "Kara Şahin" olarak bilinen BlackHawk tipi Sikorsky tipi helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Suudi Arabistan bilişim şirketi ile Apple firması arasında mutabakat zaptı imzalanırken, iki ülke yetkilileri arasında hava taşımacılığı, sağlık, altyapı ve teknoloji, petrol ve doğalgaz, uçak satın alma, dijital ve gayrimenkul, madencilik ve insan deneyiminin geliştirilmesi, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi, ortak enerji üretimi ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği anlaşmaları da imzalandı.
Heyetlerarası görüşme ve anlaşma imza törenine, her iki ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı.
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Misafir 2 saat önceDolar değil de euro mu?00
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Misafir 2 saat önceo para ile neler aldı acaba tüm sistemleri yeniliyorlar galiba00
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Misafir 2 saat önceAbd petrol alır dolarla , iran petrol satar dolarla. Bu anlaşma neden euroyla.00
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Misafir 2 saat önceKendileri silah yapsa daha iyi olur amerika korku algısı yapiyor30
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Misafir 2 saat önceO bütçeyi bize versin onlarıda koruruz ))90
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Misafir 2 saat öncehey gidi ya 110 milyar euro ne demek ya paraya bak30
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Misafir 2 saat önceadama oha derler00
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Misafir 2 saat önceadama oha derler00
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Misafir 2 saat öncecuuuuuuuussss00
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Misafir 3 saat öncetavşana kaç!! tazıya tut!!!00
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Misafir 3 saat önceohaaaa60
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Misafir 3 saat önceAmerika müslümanı müslümana düşman edip silah satar savaş çıkarır Amerikan uşağı Suudiler bu dünya size de kalmaz120