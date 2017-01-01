'İran tehdidine karşı' 110 milyar euroluk silah!

Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Donald Trump'ın ilk yurtdışı ziyaretini yaptığı Suudi Arabistan'la 110 milyar euroluk silah anlaşması yapıldığını açıkladı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ve Dışişleri Bakanı Tillerson'un imzaladıkları genelgeyle Suudi Arabistan'a bölgedeki 'İran tehdidine karşı' savunma ekipmanı verileceğini söyledi.

Açıklamada, "Bu savunma paketi, ABD'nin Suudi Arabistan'la olan işbirliğine bağlılığını gösterirken aynı zamanda bölgedeki Amerikan şirketlerini güçlendiriyor ve ABD savunma sanayinde binlerce yeni iş imkanı yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın 150 Blackhawk helikopterini de kapsadığı belirtildi.