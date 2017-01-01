FETÖ’cü Kanter Romanya’ya sokulmadı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen, NBA basketbolcusu Enes Kanter Romanya’da polis tarafından ülkeye sokulmadı.
Türk pasaportu iptal edilen Kanter’in, Romanya polisi tarafından pasaport kontrolünden geçirilmediği bildirildi.
Almanya’nın Frankfurt şehri üzerinden gelerek Romanya’ya Bükreş'te bulunan Henri Coanda Havaalanı'ndan giriş yapmaya çalışan Kanter’in, FETÖ’ye bağlı eğitim kurumlarının etkinliklerine katılmak üzere ülkeye giriş yapmak istediği ifade edildi.
Kanter’in Türk pasaportu iptal olduğu için ülkeye sokulmadığı kaydedildi.
Rumen basınında paylaşılan Romanya İçişleri Bakanlığı Gümrük Polisi tutanağında, Kanter'in geçerli pasaportu olmadığı için ülkeye sokulmadığı bilgisine yer verildi.
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YORUMLAR 1
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Misafir 2 saat önceşeref önemli bir olgudur insanlar için. olmayanlara vah vah...00
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Misafir 3 saat öncegetirin buraya30
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