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Türk yolcu uçakta olay çıkardı, ABD savaş uçakları havalandı!

F-22 tipi savaş uçakları eşliğinde inen uçaktan Türk yolcu Anıl U. polis tarafından gözaltına alındı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:20:28 Güncelleme: 18:36:28

Los Angeles-Honolulu seferini yapan Amerikan Havayolları'nın Airbus 321 tipi uçağında Türk yolcu Anıl U.'nun uçakta olay çıkarması üzerine F-22 tipi iki savaş uçağı havalandı. F-22 tipi savaş uçakları eşliğinde inen uçaktan Türk yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın ABD basınından derlediği habere göre 181 yolcu ve 6 kişilik uçuş ekibiyle Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan 31 sefer sayılı uçakta alkollü olduğu belirtilen Anıl U. (25) eline havlu, üzerinde ise battaniye sarılı şekilde uçağın ön tarafındaki tuvaletlerin bulunduğu noktada beklemeye başladığı sırada kabin memurları tarafından yerine oturması konusunda uyarı aldı.

KOKPİT KAPISINI DA ZORLADI

Elinde bir dizüstü bilgisayar da bulunduğu belirtilen ve uyarıları dikkate almayan Türk yolcu Airbus 321 tipi uçağın kokpit kapısına doğru yönelerek kapısını da zorlamaya çalışması üzerine kabin memurlarının müdahalesi ve bazı yolcuların yardımı ile kontrol altına alındı. Kabin memurları durumu hemen kokpite bildirdi. Bunun üzerine pilotlar hava trafik kontrol merkezine acil durum bilgisi verdi.

KOLTUĞA BAĞLANDI

Uçağın arka tarafında bir koltuğa bağlanan ve kelepçe takılan Anıl U. yolcuğunun geri kalan kısmını bu şekilde tamamlarken yaşanan olay nedeniyle pilotların acil durum bilgisi sonrasında Hawaii'den havalanan iki F-22 Raptor savaş uçağı yolcu uçağına inişine kadar eşlik etti. Anıl U., uçağın inişinin ardından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    senin yuzunden yuzlerce ogrenci vize alamayacak
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