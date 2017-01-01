Libya'da hava üssüne saldırı: 141 ölü

Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Antlaşma Hükümeti'ne bağlı Üçüncü Kuvvet milisleri, BAE-Mısır-Rusya destekli milislerin hava üssüne saldırması sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 141 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre Libya'da Ulusal Antlaşma Hükümetine bağlı Üçüncü Kuvvet milisleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) - Mısır-Rusya tarafından desteklenen, Halife Haftar milisleri arasında şiddetli çatışma çıktı. Üçüncü Hava Kuvvet milisleri, Halife Haftar milislerinin Brak el-Şati üssüne saldırması sonucu siviller de dahil olmak üzere 141 kişi hayatını kaybetti. Halife Haftar'ın Sözcüsü Ahmed el-Mesmari, askeri geçitten dönüldüğü sırada saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca Mesmari açıklamasında, hayatını kaybeden askerlerin, silahsız olduğunu, birçoğunun infaz edilerek öldürüldüğünü kaydetti.