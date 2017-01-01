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ABD'den Çin iddiası: CIA ajanlarını öldürdü!

ABD'den bomba gibi bir Çin iddiası geldi. Yetkililer Çin'in CIA ajanlarını öldürdüğünü ve tutuklattığını belirtiyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 05:24:07 Güncelleme: 05:27:53 İHA

ABD'li yetkililer, Çin'in 2010 yılından bu yana CIA'in ülkedeki 20'ye yakın ajanını ya öldürdüğünü ya da tutukladığını iddia ediyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, Çin'in ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) ülkedeki faaliyetlerini etkili bir şekilde engellediği, 20'ye yakın casusunu ya öldürüldüğü ya da tutukladığı kaydedildi.

İHA'nın haberine göre eski Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, istihbarat için "Son dönemlerin en kötüsü" ifadesi kullanılırken CIA içerisindeki bir köstebeğin ABD'ye ihanet ettiği vurgusu dile getiriliyor. Bazı yetkililer ise CIA'in yabancı kaynaklarıyla iletişim kurmada kullandığı gizli sisteme Çinliler tarafından sızıldığı fikrinin altını çiziyor. Haberin devamında ise bu tartışmanın yıllar sonra hala çözülmediği kaydediliyor.

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