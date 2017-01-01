Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir cisim' fırlattı

Güney Kore tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, henüz ne olduğu belirlenemeyen cisim Puckhang yakınlarından ateşlendi. Kuzey Kore son olarak geçen hafta pazar günü en uzun menzilli füzesinı denemişti. Hwasong-12 isimli füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düşmüştü.

Kuzey Kore son dönemde yaptığı füze denemeleriyle özellikle ABD, Güney Kore ve Japonya'nın tepkisini çekiyor..