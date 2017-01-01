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Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir cisim' fırlattı

Kuzey Kore, Pukchang kenti yakınlarından 'tanımlanamayan bir cisim' fırlattı

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:12:13 Güncelleme: 12:30:54 Reuters

Güney Kore tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, henüz ne olduğu belirlenemeyen cisim Puckhang yakınlarından ateşlendi. Kuzey Kore son olarak geçen hafta pazar günü en uzun menzilli füzesinı denemişti. Hwasong-12 isimli füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düşmüştü.

Kuzey Kore son dönemde yaptığı füze denemeleriyle özellikle ABD, Güney Kore ve Japonya'nın tepkisini çekiyor..

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