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Suudi Arabistan Kralı Selman İran Humeyni
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Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman: İran rejimi, Humeyni devriminden bu yana küresel terörizm bayrağını taşıyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 20:14:12 Güncelleme: 20:25:08 AA

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İran rejiminin, Humeyni devriminden bu yana küresel terörizm bayrağını taşıdığını söyledi.

Kral Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 50'den fazla ülke lideri ile heyetinin katılımıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi açılış konuşmasında, İran rejimine sert ifadeler yönelterek, "İran rejimi, Humeyni devriminden bu yana küresel terörizm bayrağını taşıyor. Bizim iyi niyetle sunduğumuz iyi komşuluk ilişkileri ile ilgili girişimlerimizi reddetti. Bu iyi niyetlerimize karşı bölgede yayılmacı politikalar ve terör eylemleri gerçekleştirerek cevap verdi. Uluslararası hukuk ve iyi niyet ilişkilerini çiğneyerek komşu ülkelerinin içişlerine müdahale etti." ifadelerini kullandı.

İran halkıyla hiçbir sorunlarının olmadığını ve halkı saygı ile andıklarını dile getiren Kral Selman, Suudi Arabistan'ın politikasına yönelik İranrejiminin yaklaşımına dikkati çekerek, "Suskunluğumuzu zayıflık, hikmetimizi ise geri adım olarak algıladı." dedi.

Aşırılıkla mücadelede, başta finansal olmak üzere tüm kaynaklarını kurutmak ve yayılmalarını engellemek gerektiğini, tüm insanlığın sorunu haline gelen bu sorun için ortak dayanışma ve güç birliği yapmanın kaçınılmaz olduğunun altını çizen Kral Selman, "Bugün burada nüfusları 1 milyar 500 milyondan daha fazla olan 55 ülke lideri ve heyeti ile bir aradayız. Bu ülkeler, dünyada barış, istikrar ve güvenin sağlanması için terör ve aşırılık ile mücadelede önemli ortaklarımız oldu." diye konuştu.

Bugün bu ülkelerin bir araya gelmesi, terör ile mücadele konusundaki ülkelerin kararlılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Kral Selman, insani ve dini bir görev olarak halkı bu terör belasından korumak gerektiğini bunun halka karşı büyük bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 22 dakika önce
    ABD ile bir olup İran'a savaş açacak suudi arabistan. Abd hem silah satacak hem orta doğuyu karıştıracak sanki s.arabistan sütten çıkmış ak kaşık terörle hiç ilgisi yok
  • Misafir 25 dakika önce
    Sakın abd nin gazına gelipte savaşa girmeyin. Bu Ortadoğu da kaos çıkarır. Ayrıca bu abd ve batının dışında kimseye yaramaz. Müslümanlar zarar görür
  • Misafir 29 dakika önce
    sen önce abd den kurtul da ondan sonra konuş islamiyet icin ne yaptin simdiye kadar koca bir hic elbet petrol birgün biter o zaman anlarsın
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