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İran'dan ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:32:58 Güncelleme: 01:36:15 AA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donal Trump'ın İran'la ilgili açıklamalarına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, "İran, gerçek bir seçimi daha yeni geride bırakmışken, 'demokrasinin ve orta yolun beşiği' ABD'nin Başkanı tarafından saldırıya uğruyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, "Bu saldırı dış siyaset mi yoksa Suudi Arabistan'dan alınan 480 milyar doların kaymağı mı?" sorusunu yöneltti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdulaziz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada Trump, Beşşar Esed'in Suriye'de İran'ın desteğiyle "tarif edilemeyecek kadar korkunç suçlar" işlediğini vurgulamış, "İran rejimi, küresel terörizme öncülük ediyor. Bölgede yıkım ve kaosu yayıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran, Ortadoğu'da Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'de uyguladığı mezhepçi politikalar ve milis güçleri ile bölgede istikrarsızlığın kaynağı olmakla suçlanıyor.

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