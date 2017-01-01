Suudi Arabistan'da ilginç görüntü!

Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açıldı.

Riyad'da 55 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nin ardından "İtidal" Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi açılış münasebetiyle dünya küreye ellerini koydu. Üç liderin bu sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, merkez, radikal düşüncenin kaynağıyla mücadele eden, radikal kişiler arasında yaygın şekilde kullanılan dil ve lehçeleri inceleyen ve radikal düşüncelerin yayılmasını engellemeye çalışan ilk uluslararası kurum olma özelliğini taşıyor.

Merkezde, düşünsel radikalizmle mücadelede uluslararası uzmanların çalışması bekleniyor.