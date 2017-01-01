Trump ve ailesine 'roket geçirmez' otel odası!

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı turunun ikinci ayağında İsrail'i ziyaret ediyor. Suudi Arabistan'ın ardından İsrail'e geçen Trump için İsrail'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bu güvenlik önlemlerinden en dikkat çekici olanı ise Trump için hazırlanan özel otel suiti oldu. NBC News'te yer alan habere göre, Trump'ın Kudüs'te konaklayacağı King David Oteli'nde yer alan oda, bombalara, gaza ve kurşuna karşı dayanıklı olacak. Hatta otel yöneticisinin iddiasına göre oda, otelin geri kalan kısmı yıkılsa bile ayakta kalacak şekilde tasarlandı.

Konuyla ilgili konuşan otel yöneticisi Sheldon Ritz, "Başkanlık suitleri, gaz saldırılarına karşı bağımsız bir havalandırma sistemine sahip ve RPG saldırılarına dayanıklı şekilde inşaa edildi. Yine de ABD, odanın camının önüne yerleştirmek üzere füzeye dayanıklı cam getiriyor." ifadelerini kullandı.

Odanın geceliğinin 5700 dolar olduğunu belirten Ritz, "Bütün otel havaya uçsa bile, bu oda tek parça halinde kalacaktır." şeklinde konuştu ve oayı 'Küçük Beyaz Saray' olarak tanımladı.

Otelde alınan önlemlerin yanı sıra, bomba yüklü araç tehdidine karşı otel bulunduğu caddenin girişlerinin iki otobüsle kapatıldığı, otelin üzerinde kızıl ötesi kameralar taşıyan balonların uçurulacağı ve kanalizasyon sistemine bomba tespit edebilen robotların yerleştirildiği belirtildi.

Diğer yandan Trump ve ailesinin yiyeceği bütün yiyeceklerin, İsrail ve ABD'li güvenlik görevlilerince test edileceği ve ardından ABD Başkanı ve ailesine sunulacağı kaydedildi.

Trump'ın İsrail ziyareti boyunca, 10 bin polisin görev yapacağı açıklanırken, İsrail polis sözcüsü yaptığı açıklamada "Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkartıldı. Önceliğimiz olan ziyaretin planlandığı gitmesi için ABD'li güvenlik güçleriyle işbirliği yapıyoruz. ABD Başkanı'nın geçeceği bütün yollar güvenli hale getirildi ve araçlardan arındırıldı. Eğitimli köpekler ve zırhlı araçlar, ABD'li güvenlik birimleriyle ortak bir biçimde kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın konaklayacağı King David Oteli, 1946 yılında Siyonist militanların hedefi olmuş, düzenlenen bombalı saldırıda 91 kişi hayatını kaybetmişti.