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Kuzey Kore'den füze denemesi açıklaması

Kuzey Kore, pazar günü orta menzilli bir füze denemesi yaptığını ve başarılı geçen füze denemesi sonunda füzenin konuşlandırmaya hazır olduğunu açıkladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:50:20 Güncelleme: 11:54:35 AA

Kuzey Kore, pazar günü orta menzilli balistik füze denemesini "başarıyla" yaptığını açıkladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Pukguksong-2 füzesini fırlatılışı esnasında denetlediğini ve konuşlandırılmasına onay verdiğini belirtti.

KCNA, denemenin, teknik endeksleri doğrulamak üzere tasarlanan silah sisteminin, askeri birimlere konuşlandırılmadan önce çeşitli savaş koşulları altındaki uyumunun incelediğini kaydetti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, füze denemesini "pervasızca ve sorumsuzca" şeklinde değerlendirirken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, denemeyi "hayal kırıklığı" ve "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesinde bulunarak sorunları barışçıl yollardan çözmek için sarf edilen uluslararası çabaları ayaklar altına aldığını ve "dünyaya meydan okuduğunu" söyledi.

Abe, meseleyi İtalya'da düzenlenecek G7 zirvesinde gündeme getireceğini ifade etti.

Güney Kore ve ABD, dün, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Pukchang bölgesi yakınlarından "tanımlanamayan" bir füze fırlattığı belirtilmişti. Açıklamada, fırlatılan füzenin Japon Denizi'ne doğru 500 kilometre ilerlediği kaydedilmişti. ABD de Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesinden haberdar olduğunu açıklamış, Beyaz Saray yetkilileri, fırlatılan orta menzilli yeni füzenin, Pyongyang'ın son denemelerde kullandığı füzelerden daha kısa menzilli olduğunu bildirmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore, denemenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) toplanması talebinde bulunmuştu. BMGK'nın, 23 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin nükleer programını ve son füze denemesini görüşmek amacıyla toplanacağı açıklanmıştı.

 

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