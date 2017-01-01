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ABD-Körfez Ülkeleri Zirvesi'nde İran'a kınama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla pazar günü düzenlenen ABD-Körfez Ülkeleri Zirvesi'nin sonuç bildirisinde İran bölge ülkelerin içişlerine karıştığı gerekçesiyle kınandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:51:59 Güncelleme: 22:56:59 AA

ABD-Körfez Ülkeleri Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, İran'ın bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeye devam etmesi kınandı.

Körfez ülkeleri haber ajanslarının haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla pazar günü düzenlenen ABD-Körfez Ülkeleri Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride İran'dan, komşularıyla arasındaki anlaşmazlıklara barışçıl yollarla çözüm ve güvenin inşası için gerçek adımlar atması istenerek, Tahran yönetiminin bölge ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin iç işlerine müdahaleye devam etmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Suriye ve Yemen krizleri için siyasi çözümün desteklendiği vurgulanan bildiride, zirveye katılan liderlerin, Ortadoğu'daki krizlerin temel sebeplerine çare bulunması gerektiğini onayladığı aktarıldı.

Bildiride, İran'dan uluslararası yasalara ve iyi komşuluk temelli ilkelere bağlı kalması, ülkelerin egemenliğine saygı göstermesi, ülkelere yönelik güç kullanmaması ve tehdit etmemesi istendi.

İran'ın, KİK ülkelerinin egemenliğini ihlal ederek bölge devletlerin iç işlerine müdahalesinin yanı sıra bölünmeyi yayması, Bahreyn'in de bulunduğu KİK ülkeleri vatandaşları arasında mezhepsel fitneyi teşvik etmesi kınandı.

Tahran yönetiminin, nükleer anlaşmaya bağlı kalması gerektiği vurgulanan bildiride, BM Güvenlik Konseyinin kararlarını açık şekilde ihlal ederek balistik füze atışlarına devam etmesine ilişkin duyulan endişe de aktarıldı.

Zirveye katılan ülkelerin, terör örgütleri El-Kaide ile DEAŞ'ı yenmek ve istikrarı bozan İran müdahaleleriyle mücadele için çabaların yoğunlaştırılması kapsamında acil adımlar atılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edilen bildiride, bölgesel çatışmaları hafifletmek ve çözüm bulmak için çalışmaların artırılması gerektiği kaydedildi.

Bildiride ayrıca, kaynağı ne olursa olsun karşılaştığı tehditler ve güvenliği sarsan İran faaliyetleriyle mücadelede KİK ülkelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ile istikrarsızlıktan beslenen mezhepçilik ve bölgesel gerginlikleri sona erdirme konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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