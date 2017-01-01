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Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn konuştu

ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Kongresine gönderdiği mektupta Anayasa'nın 5. maddesine atıfla elindeki belgeleri sunmama ve ifade vermeme hakkını kullanacağını bildirdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:07:13 Güncelleme: 23 Mayıs 2017 Salı, 00:08:52 AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Kongresine gönderdiği mektupta, Anayasa'nın 5. maddesine atıfla, Rusya soruşturması kapsamında elindeki belgeleri sunmama ve ifade vermeme hakkını kullanacağını açıkladı.

Flynn'in avukatları tarafından bugün ABD Senatosu İstihbarat Komitesine Rusya soruşturması ile ilgili bir mektup gönderildiği bildirildi.

Mektupta Flynn'in, Anayasa'nın 5. maddesine atıfla komitenin sorularına cevap vermeme ve elindeki belgeleri sunmama hakkını kullanacağını dile getirdiği kaydedildi.

Bu kararına gerekçe olarak Flynn'in, Amerikan kamuoyunda aleyhinde oluşan olumsuz atmosferin ve soruşturmaya Adalet Bakanlığı tarafından özel savcının atanmasını gerekçe gösterdiği ve "bu şartlar altında kişisel haklarım tehlike altına girmektedir" vurgusunu yaptığı belirtildi.

Daha önce Flynn, Senato İstihbarat Komitesinin davetini ancak aleyhinde dava açılmaması kaydıyla kabul edeceğini söylemiş, ancak bu talebi kabul edilmemişti.

Amerikan Anayasası'nın 5. maddesinin ilgili bölümü, herhangi bir suçla itham edilen bir kişinin kendisine sorulan sorulara cevap vermemesi hakkını düzenliyor.

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