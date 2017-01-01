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BM'den Kuzey Kore'ye çağrı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: Kuzey Kore'ye anlamlı diyaloğun yeniden başlamasına imkan sağlamak için füze denemelerini durdurması çağrısı yapıyoruz

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:38:36 Güncelleme: 23:42:53 AA

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'ye nükleer müzakerelerin yolunu açmak için balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu.

Kuzey Kore, pazar günü orta menzilli balistik füze denemesini "başarıyla" yaptığını açıklamıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Dujarric, "Kuzey Kore'ye anlamlı diyaloğun yeniden başlamasına imkan sağlamak için füze denemelerini durdurması çağrısı yapıyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi ise ABD, Japonya ve Güney Kore'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini görüşmek üzere yarın kapalı oturumda toplanacak.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana çeşitli askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların artırılmasını istiyor. Kuzey Kore ise balistik füze denemelerinin "savunma amaçlı" olduğunu savunuyor.

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