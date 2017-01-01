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Manchester Arena'da patlama iddiası

İngiltere'nin Manchester şehrinde bir konser sırasında patlama sesi duyuldu

23 Mayıs 2017 Salı, 01:32:01 Güncelleme: 01:47:27

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Manchester Arena'da, Amerikalı şarkıcı  Ariana Grande'nin performansı sırasında bir patlama sesi duyuldu. Reuters'ın haberine göre olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği gelen bilgiler arasında.

Arena yakınlarında bulunan Manchester Victoria metro durağının ise kapatıldığı aktarılıyor.

Manchester Arena'da gerçekleşen patlamanın nedeni araştırılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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