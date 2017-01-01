İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Manchester Arena'da, Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin performansı sırasında bir patlama sesi duyuldu. Reuters'ın haberine göre olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği gelen bilgiler arasında.

Arena yakınlarında bulunan Manchester Victoria metro durağının ise kapatıldığı aktarılıyor.

Manchester Arena'da gerçekleşen patlamanın nedeni araştırılıyor.

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