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Manchester Arena İngiltere patlama
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SON DAKİKA! Manchester Arena'da patlama!

İngiltere'nin Manchester şehrinde bir konser sırasında iki patlama meydana geldi. İngiliz polisi, meydana gelen patlamalarda 19 kişi hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını açıkladı

23 Mayıs 2017 Salı, 01:32:01 Güncelleme: 03:27:58 HABERTURK.COM

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Manchester Arena'da, Amerikalı şarkıcı  Ariana Grande'nin performansı sırasında iki patlama gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği gelen bilgiler arasında. 

İngiliz polisi: 19 kişi hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını aktardı. Konser alanında bulunan yüzlerce insan olay yerinden tahliye edildi. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nda ise acil toplantı yapılıyor.

Arena yakınlarında bulunan Manchester Victoria metro durağının ise kapatıldığı aktarılıyor. Bununla birlikte İngiliz polisi terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor. Konser alanı ve çevresinde bomba imha ekipleri çalışma başlattı.

İddialar arasında; 13-18 yaşları arasında 50 çocuk, polis tarafından bir otele yerleştirilirken, çocuklarını bulmaları için ailelere sosyal medyadan çağrılarda bulunulduğu yer alıyor.

MANCHESTER ARENA'DAN UZAK DURULMASI İSTENDİ

Manchester polisinden bölgedeki gelişmelere dair yapılan açıklamada, müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde patlama yaşandığı iddialarına ilişkin polisin harekete geçtiği belirtildi. Olayda yaşamını yitirenler ile yaralıların olduğu duyurulan açıklamada, ölü veya yaralı sayısı ya da konu hakkında detaylara yer verilmedi. Polis açıklamasında ayrıca ilk yardım görevlilerinin bölgede bulunduğu ifade edilerek, halkın Manchester Arena'dan uzak durması istendi.

GÖRGÜ TANIĞI: İNSANLAR KANLARLA KAPLIYDI

İndependent'ta yer alan habere göre, bir görgü tanığı, "Son şarkısını bitirdi ve büyük bir patlama sesi duyduk. Tek hatırladığım herkesin koşarak kaçtığıydı. İnsanlar kanlarla kaplıydı, bazı insanlar kavga etmeye başladı. Oldukça korkutucuydu." dedi.

KONSER SALONU 21 BİN KİŞİLİK

Manchester Arena, Avrupa'nın en büyük kapalı gösteri salonu. 1995 yılında açıldı, 21 bin kişi konser ve spor gösterilerini aynı anda izleyebiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Ariana Grande

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