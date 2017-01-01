SON DAKİKA

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İngiltere ayakta! Bu kez Londra'da terör alarmı...
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İngiltere ayakta! Bu kez başkent Londra'da terör alarmı...

Manchester'da gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından başkent Londra'da bulunan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi

23 Mayıs 2017 Salı, 09:46:34 Güncelleme: 10:56:36 HABERTURK.COM

Manchester'daki terör saldırısıyla sarsılan İngiltere'de bu kez başkent Londra'da terör alarmı verildi.

Victoria Otobüs Terminali yakınlarında bulunan şüpheli paket sonrasında terminal ve Buckingham Sarayı'na çıkan yollar kapatıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemelerinin ardından, otobüs terminalinin ve kapatılan yolların yeniden açıldığı belirtildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han yaptığı açıklamada, polisin güvenlik düzenlemelerini gözden geçirdiğini ve sokaklarda daha fazla polis görülebileceğini duyurdu.

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YORUMLAR 35
  • Misafir 3 dakika önce
    Şu insancıl yorumu yaptıktan sonra düşünüp, aa biz yanlış yapmışız diyecekler mi?
  • Misafir 3 dakika önce
    endişeliyiz
  • Misafir 8 dakika önce
    BETER OLUN diyen insanlıktan nasibini almamış yorumcular; orda ölenler de masum insan bunu unutmayın diyeceğim ama görüyorum ki ; kandan müthiş zevk alıyormuşsunuz YAZIK !!
  • Misafir 9 dakika önce
    uzulmeyi gerektirecek bir durum yok biz insaf dedikce onlar vurdu vurdurdu birakalimda kendi oyunlarinda bogulsunlar
  • Misafir 18 dakika önce
    son dakika: ingiltere den tütkiyeye direkt uçuşlarda lap top yasağı bu gün başladı!!!
  • Misafir 19 dakika önce
    kaygıgılıyız izliyoruz dicem lakin kim bilir bunun hangi katliyamların bahanesi olucağını kestirmek zor teröre destek verenleri besleyenleri her kim olursa olsun rabbim kahhar ismi şerifile oyunlarını başlarına çevirsin
  • Misafir 20 dakika önce
    Terörist toplumun başarısız aptal kesiminden çıkar. Türkiye'de Kürtlerin ve Türklerin en aptalları terörist olur. Geldiği yere hakkıyla gelmemiş elit geçinenler de bu teröristlere sempati duymak zorundadırlar. Yoksa işlerini kaybederler.
  • Misafir 21 dakika önce
    Kim ki bu duruma oh çekiyorsa kendisini bırak müslüman, insan olarak nitelemesin. Yazıktır ayıptır günahtır. Dini ırkı ne olsun insan insandır hiç kimsenin bir başkasını incitmeye hakkı yoktur yapan da ona müsade eden de buna oh çeken de varlıkların en adisidir. Terörü lanetliyorum.
  • Misafir 22 dakika önce
    Her canli bir gun ölümü tadacak Every living creature will taste the Death
  • Misafir 26 dakika önce
    İngiltere zaten bize vize vermek iöin bin dereden su getiryor artık biz alırken bin kere düşünmemiz gerek
  • Misafir 28 dakika önce
    belli ki yine bir yerlere saldıracak İngiltere . Harekatına altlık yapıyor.
  • Misafir 29 dakika önce
    Bu gun ban yarin sana .etme bulursun
  • Misafir 30 dakika önce
    masum insanların suçu yoktur ülkelerinin politikaları yüzünden
  • Misafir 44 dakika önce
    Bakalım ardından ne çıkacak???
  • Misafir 45 dakika önce
    BETER OLUN ve benzeri yorumlari gorunce Insanligimizi kaybetmisiz saniyorum.
  • Misafir 47 dakika önce
    İngilterede olan hiç bir olaya üzülmem onlara müstehaktır
  • Misafir 48 dakika önce
    GİTİĞİM CAMİDE HOCAMIZ HER HUTBEDEN SONTA DEDİ Kİ. ALLAHIM İSLAMA VE MÜSLÜMANA YARDIM ET BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞANLARADA HİDAYET ET. ONLARIN DOĞRU YOLU GÖRMELERİNİ NASİP EYLE.. YOK BİZ HİDAYET OLMAK İSTEMİYORUZ DİYORSALAR. MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARI BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ KENDİ BAŞLARINA GEÇİR. BİRBİRİNE DÜŞÜR GİZLİ OYUNLARINI AÇIĞA ÇIKAR VE BİZE YAPTIKLARININ MİSLİYLE ONLARI REZİL RÜSVA EYLE...... HİÇBİR SAMİMİ DUAYI ALLAHIM GERİ ÇEVİRMEZ HELE DUAYI EDEN MAZLUMSA.... ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR A H E S T E A H E S T E..... DURUMLARINA ÜZÜLDÜMMÜ ? HAYIR SADECE GÖBEK ATACAK KADAR SEVİNMEDİM HEPSİ O.. SAMİMİ OLUN LÜTFEN TERÖRDEN EŞİNİ DOSTUNU BABASINI OĞLUNU ŞEHİT VERMİŞ BİNLERCE AİLE MENSUBU BU ÜLKEDE ÜZÜLDÜM DİYEN SAMİMİ DEĞİLDİR. SADECE KENDİNİ YANLIŞ İFADE EDİYORDUR. SAYGILARIMLA. M. B.
  • Misafir 48 dakika önce
    Gercek musluman siddetten nefretten beslenmez.Her turlu siddeti kinamamiz lazim
  • Misafir 49 dakika önce
    Çok üzücü,biz avrupalılar gibi olamayız,kim olursa olsun,yaradılanı yaradandan dolayı severiz,acınız acımızdır.!
  • Misafir 52 dakika önce
    rahatsız mısınız arkadaşlar, nerede olursa olsun bu ölenler sizin bizim gibi normal insanlar. Bu neyin kafası?
  • Misafir 52 dakika önce
    nolmuş ? nolmuş? Haaaa öylemiymiş? eee iyiymiş...
  • Misafir 52 dakika önce
    Endişeliyiz. !
  • Misafir 52 dakika önce
    ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESDE AHESDE ....
  • Misafir 55 dakika önce
    insanlığınızdan utanın. çocuklar gencler zalimce katledilmis hala beter olsun diyorsunuz
  • Misafir 55 dakika önce
    Vatandaşlarımızı uyaralım ingiltereye gitmesin Güvenlik zaafı var
  • Misafir 60 dakika önce
    çok çok yazık çok üzgünüm
  • Misafir 60 dakika önce
    Türkiye'de olduğu zaman ne kadar üzüldüyseniz o kadar üzülüyoruz !
  • Misafir 60 dakika önce
    vah vaah , kaygıyla izliyoruz...
  • Misafir 1 saat önce
    terör herkese terör! öyle değil mi sayın avrupa devletleri?
  • Misafir 1 saat önce
    bizde olurken sorun yok diyenleri allahim daha beter etsin ama sucsuz insanlar olmesin
  • Misafir 1 saat önce
    kraliçe rahat uyuyamıyacak demişti tarihte koca yürekli bir arslan parçası. Beter olun inş.
  • Misafir 1 saat önce
    Geçmiş olsun.
  • Misafir 1 saat önce
    hep turkiyemizdemi olacak teror laneti birazda sizde olsun
  • Misafir 1 saat önce
    iyi
  • Misafir 1 saat önce
    bu saldırı onlara yapılıyor ama hedef biziz işid yapıyor saldırıları neden işid islamcı gibi gösteriliyor yani islamı terör gibi gösteriyorlar dinimizi kötülüyorlar
  • Misafir 30 dakika önce
    EN BÜYÜK TERÖRİST SİZCE KİM? BENCE AVRUPA, ABD, TÜRKİYE DE DAHİL! ÇÜNKÜ BİR BOMBAYLA 22 KİŞİ ÖLMÜŞ ORADA. AMA BU DEVLETLER HERGÜN YÜZLERCE TOPLAMDA BİNLERCE İNSAN KATLEDİYOR HERGÜN! ŞİMDİ DE BAKALIM KİM GERÇEK TERÖRİST?
  • Misafir 1 saat önce
    BETER OLUN
  • Misafir 1 saat önce
    İngilizler sıkıntı var galiba
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