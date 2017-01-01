SON DAKİKA

Manchester'daki terör saldırısıyla sarsılan İngiltere'de bu kez başkent Londra'da terör alarmı verildi.

Victoria Otobüs Terminali yakınlarında bulunan şüpheli paket sonrasında terminal ve Buckingham Sarayı'na çıkan yollar kapatıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemelerinin ardından, otobüs terminalinin ve kapatılan yolların yeniden açıldığı belirtildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han yaptığı açıklamada, polisin güvenlik düzenlemelerini gözden geçirdiğini ve sokaklarda daha fazla polis görülebileceğini duyurdu.