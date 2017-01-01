SON DAKİKA

Manchester'daki terör saldırısıyla sarsılan İngiltere'de bu kez başkent Londra'da terör alarmı verildi.
Victoria Otobüs Terminali yakınlarında bulunan şüpheli paket sonrasında terminal ve Buckingham Sarayı'na çıkan yollar kapatıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemelerinin ardından, otobüs terminalinin ve kapatılan yolların yeniden açıldığı belirtildi.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han yaptığı açıklamada, polisin güvenlik düzenlemelerini gözden geçirdiğini ve sokaklarda daha fazla polis görülebileceğini duyurdu.
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YORUMLAR 35
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Misafir 3 dakika önceŞu insancıl yorumu yaptıktan sonra düşünüp, aa biz yanlış yapmışız diyecekler mi?00
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Misafir 3 dakika önceendişeliyiz00
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Misafir 8 dakika önceBETER OLUN diyen insanlıktan nasibini almamış yorumcular; orda ölenler de masum insan bunu unutmayın diyeceğim ama görüyorum ki ; kandan müthiş zevk alıyormuşsunuz YAZIK !!00
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Misafir 9 dakika önceuzulmeyi gerektirecek bir durum yok biz insaf dedikce onlar vurdu vurdurdu birakalimda kendi oyunlarinda bogulsunlar30
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Misafir 18 dakika önceson dakika: ingiltere den tütkiyeye direkt uçuşlarda lap top yasağı bu gün başladı!!!00
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Misafir 19 dakika öncekaygıgılıyız izliyoruz dicem lakin kim bilir bunun hangi katliyamların bahanesi olucağını kestirmek zor teröre destek verenleri besleyenleri her kim olursa olsun rabbim kahhar ismi şerifile oyunlarını başlarına çevirsin30
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Misafir 20 dakika önceTerörist toplumun başarısız aptal kesiminden çıkar. Türkiye'de Kürtlerin ve Türklerin en aptalları terörist olur. Geldiği yere hakkıyla gelmemiş elit geçinenler de bu teröristlere sempati duymak zorundadırlar. Yoksa işlerini kaybederler.00
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Misafir 21 dakika önceKim ki bu duruma oh çekiyorsa kendisini bırak müslüman, insan olarak nitelemesin. Yazıktır ayıptır günahtır. Dini ırkı ne olsun insan insandır hiç kimsenin bir başkasını incitmeye hakkı yoktur yapan da ona müsade eden de buna oh çeken de varlıkların en adisidir. Terörü lanetliyorum.00
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Misafir 22 dakika önceHer canli bir gun ölümü tadacak Every living creature will taste the Death00
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Misafir 26 dakika önceİngiltere zaten bize vize vermek iöin bin dereden su getiryor artık biz alırken bin kere düşünmemiz gerek00
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Misafir 28 dakika öncebelli ki yine bir yerlere saldıracak İngiltere . Harekatına altlık yapıyor.00
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Misafir 29 dakika önceBu gun ban yarin sana .etme bulursun00
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Misafir 30 dakika öncemasum insanların suçu yoktur ülkelerinin politikaları yüzünden00
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Misafir 44 dakika önceBakalım ardından ne çıkacak???30
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Misafir 45 dakika önceBETER OLUN ve benzeri yorumlari gorunce Insanligimizi kaybetmisiz saniyorum.186
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Misafir 47 dakika önceİngilterede olan hiç bir olaya üzülmem onlara müstehaktır915
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Misafir 48 dakika önceGİTİĞİM CAMİDE HOCAMIZ HER HUTBEDEN SONTA DEDİ Kİ. ALLAHIM İSLAMA VE MÜSLÜMANA YARDIM ET BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞANLARADA HİDAYET ET. ONLARIN DOĞRU YOLU GÖRMELERİNİ NASİP EYLE.. YOK BİZ HİDAYET OLMAK İSTEMİYORUZ DİYORSALAR. MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARI BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ KENDİ BAŞLARINA GEÇİR. BİRBİRİNE DÜŞÜR GİZLİ OYUNLARINI AÇIĞA ÇIKAR VE BİZE YAPTIKLARININ MİSLİYLE ONLARI REZİL RÜSVA EYLE...... HİÇBİR SAMİMİ DUAYI ALLAHIM GERİ ÇEVİRMEZ HELE DUAYI EDEN MAZLUMSA.... ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR A H E S T E A H E S T E..... DURUMLARINA ÜZÜLDÜMMÜ ? HAYIR SADECE GÖBEK ATACAK KADAR SEVİNMEDİM HEPSİ O.. SAMİMİ OLUN LÜTFEN TERÖRDEN EŞİNİ DOSTUNU BABASINI OĞLUNU ŞEHİT VERMİŞ BİNLERCE AİLE MENSUBU BU ÜLKEDE ÜZÜLDÜM DİYEN SAMİMİ DEĞİLDİR. SADECE KENDİNİ YANLIŞ İFADE EDİYORDUR. SAYGILARIMLA. M. B.1812
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Misafir 48 dakika önceGercek musluman siddetten nefretten beslenmez.Her turlu siddeti kinamamiz lazim180
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Misafir 49 dakika önceÇok üzücü,biz avrupalılar gibi olamayız,kim olursa olsun,yaradılanı yaradandan dolayı severiz,acınız acımızdır.!180
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Misafir 52 dakika öncerahatsız mısınız arkadaşlar, nerede olursa olsun bu ölenler sizin bizim gibi normal insanlar. Bu neyin kafası?150
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Misafir 52 dakika öncenolmuş ? nolmuş? Haaaa öylemiymiş? eee iyiymiş...012
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Misafir 52 dakika önceEndişeliyiz. !60
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Misafir 52 dakika önceALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESDE AHESDE ....36
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Misafir 55 dakika önceinsanlığınızdan utanın. çocuklar gencler zalimce katledilmis hala beter olsun diyorsunuz216
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Misafir 55 dakika önceVatandaşlarımızı uyaralım ingiltereye gitmesin Güvenlik zaafı var333
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Misafir 60 dakika önceçok çok yazık çok üzgünüm96
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Misafir 60 dakika önceTürkiye'de olduğu zaman ne kadar üzüldüyseniz o kadar üzülüyoruz !393
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Misafir 60 dakika öncevah vaah , kaygıyla izliyoruz...180
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Misafir 1 saat önceterör herkese terör! öyle değil mi sayın avrupa devletleri?300
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Misafir 1 saat öncebizde olurken sorun yok diyenleri allahim daha beter etsin ama sucsuz insanlar olmesin123
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Misafir 1 saat öncekraliçe rahat uyuyamıyacak demişti tarihte koca yürekli bir arslan parçası. Beter olun inş.156
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Misafir 1 saat önceGeçmiş olsun.36
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Misafir 1 saat öncehep turkiyemizdemi olacak teror laneti birazda sizde olsun96
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Misafir 1 saat önceiyi66
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Misafir 1 saat öncebu saldırı onlara yapılıyor ama hedef biziz işid yapıyor saldırıları neden işid islamcı gibi gösteriliyor yani islamı terör gibi gösteriyorlar dinimizi kötülüyorlar60
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Misafir 30 dakika önceEN BÜYÜK TERÖRİST SİZCE KİM? BENCE AVRUPA, ABD, TÜRKİYE DE DAHİL! ÇÜNKÜ BİR BOMBAYLA 22 KİŞİ ÖLMÜŞ ORADA. AMA BU DEVLETLER HERGÜN YÜZLERCE TOPLAMDA BİNLERCE İNSAN KATLEDİYOR HERGÜN! ŞİMDİ DE BAKALIM KİM GERÇEK TERÖRİST?00
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Misafir 1 saat önceBETER OLUN189
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Misafir 1 saat önceİngilizler sıkıntı var galiba123
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