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Karşılama törenine damga vuran detay! Elini tutmak istedi ama...

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'de karşılandığı törene eşiyle yaşadığı 'el tutma' krizi damga vurdu

23 Mayıs 2017 Salı, 11:08:31 Güncelleme: 11:10:43 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyareti sırasında dikkat çeken detaylardan biri de havaalanındaki karşılama töreninde yaşandı.

Benjamin Netanyahu ve eşinin, Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ı karşıladığı sırada, Donald Trump'ın eşinin elini tutmaya çalıştığı ancak Melania Trump'ın elini kaçırarak eşinin bu girişimini boşa çıkardığı görüldü.

Melania Trump'ın bu hareketinin, Suudi Arabistan'da kendisini yalnız bırakan ve eşinin 3 adım önünde yürüyen Donald Trump'ın bu hareketine tepki olduğu öne sürüldü.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 33 dakika önce
    Trump bence Turk :)
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