Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

15 Temmuz'dan sonra Gürcistan Başbakanı ile bir toplantı yapmıştık. Bu toplantı bizim için çok anlamlıydı. Darbeyi defettikten sonra, Gürcistan Başbakanı'nın Ankara'ya gelmesi bizim için unutulmaz bir anıdır. Bu sefer Gürcistan'da yaptığımız ikinci toplantıda, diplomatik ilişkilerin 25. yılına rastlıyor. 25 Mayıs da Gürcistan'ın milli günü. Bu vesileyle bunu da tebrik ediyorum.

Soğuk Savaş döneminde karşılıklı iki blokta yer alan Türkiye ve Gürcistan, 25 yıl içerisinde hakiki bir dostluğa ulaşmıştır. Bugün Türkiye ve Gürcistan arasında hemen hemen hiçbir siyasi sorun bulunmamakta ve birçok alanda kapsamlı bir işbirliği bulunmaktadır. Bu daha bir başlangıçtır. Gelecek birkaç yılda, ticaret hacmimizi iki katına çıkarma potansiyelimiz mevcuttur. Bunu yaparken, ticaret dengesinin sağlanmasını da önemsiyoruz.

Pasaportsuz ziyaret, ülkelerimizi, milletlerimizi birbirine yakınlaştıran en önemli karardır. Batum Havaalanı'nın ortak kullanımı da ilişkilere katkı sağlamaktadır. Enerji ve ulaştırma alanında gerçekleştirdiğimiz projeler, işbirliğimizin bölgesel önemini de göstermektedir. Türkiye ile Gürcistan, çeyrek asır içerisinde coğrafyanın şart koştuğu işbirliğini gerçek anlamda dostluğa dönüştürmüştür.

Türkiye, Gürcistan'la ilişkilerinde iki şeye çok önem verir. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve Gürcistan'ın egemenlik hakları. Özellikle Kafkasya ve Güney Osetya gibi sorunlarda bunların göz önünde bulundurulmasını önemsiyoruz. Ahıska Türkleri, iki ülke arasındaki önemli bir bağı temsil ediyor. Bu konuda Gürcistan'ın tutumunu takdir ediyoruz. Gürcistan, NATO dahil Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyonunu önemsiyor. Biz de bu süreci her platformda destekliyoruz. Özellikle, Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkı elde etmiş olmanızdan dolayı sizi bir kez daha tebrik ediyorum. İkili işbirliği dair, bugün yaptığımız toplantıda ciddi değerlendirmeler yaptık ve kararlar aldık.

İlk olarak ticaret hacmimizi arttırma yönünde, Ekonomi Bakanlarımız müşterek ekonomi komitesinin toplantılarını sürdürme, serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi kararlarını aldılar. Ayrıca adli yardımlaşma konusunda da bir belge imzalandı. Bunun yanısıra siber koruma konusunda da bir anlaşma imzalandı. Karşılıklı kültürel değerlerin korunmasına yönelik de bir anlaşma imzalamış bulunuyor. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu projesi artık sona gelmiş bulunuyor. Değerli mevkidaşımın, bakanlığı döneminde de bu projeye ne kadar önem verdiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Kafkas bölgesini Orta Asya'ya bağlayan, Anadolu üzerinden de Londra'ya kadar bağlayacak olan tarihi İpek Yolu'nun tekrar kesintisiz olmasını önemli buluyoruz. Hem kültürleri buluşturan, hem de Doğu ile Batı ekonomisini bir arada geliştiren bir projeden bahsediyoruz. Bu bölgenin kaderini ve taşımacılık kültürünü değiştirecek bir proje. 2004'te ortaya çıktı ve nihayet bugün gerçeğe dönüşmüş durumda.

İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleşen terör saldırısında yaşları genç insanların bulunduğu kalabalıkta ölenler ve yaralananlar var. Bu vesileyle Birleşik Krallık'a ve ölenlerin ailelerine başsağlığı dilıyorum. Bu saldırıyı en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Terörün ne demek olduğunu bilen bir ülkeyiz. Terörle mücadele küresel olmalıdır. Teröristler arasında herhangi bir sınıflama yaparsak, zaafiyet devam eder. Güvenlik noktasında yaşadığımız bu noktada, her yerin güvenliği aynı. Hiç kimse benim ülkem daha güvenli diyemez. Böyle denirse, bir zaafiyet ortaya çıkar. Bundan böyle, yakın işbirliğini daha da arttırmamız gerekiyor.