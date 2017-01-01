Manchester'da bir alışveriş merkezi boşaltıldı

22 kişinin öldüğü saldırının gerçekleştiği Manchester'da bir alışveriş merkezi patlama seslerinin duyulmasının ardından boşaltıldı. Alışveriş merkezinin bir süre sonra yeniden açıldığı bildirildi.
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YORUMLAR 4
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Misafir 4 dakika önceDünyanın başına o kadar bela oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz ki, şimdi o bela sizi vuruyor hiç üzülmeyin yaptıklarınızın yanında zerre değil bunlar00
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Misafir 5 dakika önceMasum insanlarin olmesine uzuluyorum ama teror neymis birazda onlar ugrassinlar bakalim.Besleyin teroristleri bakalim.00
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Misafir 6 dakika öncebüyüttüğünüz yılan size de zarar vermeye basladı00
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Misafir 8 dakika önceÇok fazla endişeyle izliyorım00
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