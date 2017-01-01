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Manchester'da bir alışveriş merkezi boşaltıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 13:27:35 Güncelleme: 13:46:16

22 kişinin öldüğü saldırının gerçekleştiği Manchester'da bir alışveriş merkezi patlama seslerinin duyulmasının ardından boşaltıldı. Alışveriş merkezinin bir süre sonra yeniden açıldığı bildirildi. 

Ayrıntılar Gelecek...

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 dakika önce
    Dünyanın başına o kadar bela oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz ki, şimdi o bela sizi vuruyor hiç üzülmeyin yaptıklarınızın yanında zerre değil bunlar
  • Misafir 5 dakika önce
    Masum insanlarin olmesine uzuluyorum ama teror neymis birazda onlar ugrassinlar bakalim.Besleyin teroristleri bakalim.
  • Misafir 6 dakika önce
    büyüttüğünüz yılan size de zarar vermeye basladı
  • Misafir 8 dakika önce
    Çok fazla endişeyle izliyorım
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