ABD'den PYD/PKK'ya 100 tır silah!

ABD, terör örgütü PYD / PKK’ya Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde iki büyük askeri sevkiyat yaptı.
AA'nın Haseke'deki muhabirinin görüntülediği son sevkiyatlar, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK’yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinden 6 gün sonra başladı.
15 ve 20 Mayıs tarihlerinde, Irak - Suriye sınırındaki Simelka kapısından iki ayrı sevkiyatta 100 civarında tır PYD/ PKK bölgesine girdi.
Haseke'ye, ardından Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen ve içinde çok sayıda akaryakıt tankeri de olan konvoylarda askeri zırhlı araç, iş makinası ve konteynırlara yüklü mühimmat taşındığı görüldü.
PYD/PKK'nın cephe hatlarından çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı görselleri inceleyen AA muhabirleri, son askeri sevkiyatlara kadar örgütün elinde, ABD yapımı çoklu roket atar rampaları, 80 ve 120 milimetre havan, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri ile Humwee tipi askeri araçlar ve Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra Türkiye'nin taleplerine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin tank savar füzeleri bulunduğunu tespit etmişti.
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Misafir 1 dakika önceBUNLARIN HEPSİ BİZE KARŞI KULLANILICAK NET00
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Misafir 5 dakika önceTanksavar füzelerini kime karşı kullanacak.. daeşin tankımı var..00
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Misafir 5 dakika önceya arkadaşlar komik olmayın, kobaninin kurtulması için, peşmerge kimin zamanında kimin topraklarından davullarla zurnalarla silahlarla geçti...00
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Misafir 12 dakika önceCumhurbaşkanımın abd ye gitti ya, bunlar hediyesi03
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Misafir 12 dakika öncekafir köpeği bir başka köpeği koordine ederek her zaman olduğu gibi müslüman kanı akıttıracak.illaki bu kafir köpeklerinde sonu gelecek.ayıdan post kafirden hiçbirhalt olmaz00
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Misafir 13 dakika önceöyle sallamayla olmuyor işte. ABD silahları gözünün önenden taşır, biz de öyle trene bakar gibi bakarız. kuru sıkı sallamayla siyaset olmaz. sadece kuru kabadayılık olur. Bütün dünya tanıdı ama türk halkı tanımadı, anlamadı... uyanın uyanın00
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Misafir 14 dakika önceben her yerde diyorum, pyd ye bir atom bombası atalım bitsin bu rüya ;) sonra yetkililerimiz çıksın yanlışlıkla oldu feto yaptı diyelim :))) nede olsa ikiside terörist , birbirlerini vurdular deriz olur biter....00
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Misafir 16 dakika önceKendimize yetmekten baska care yok millet!30
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Misafir 16 dakika önce3 dunya savasina son 80 gun00
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Misafir 17 dakika önceEee Ingiltere gibi gün gelir sizde de birseyler patlatir insallah bu teröristler....00
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Misafir 18 dakika önceBüyük savaş geliyor Allah bizi korusun kafiri de bize karşı müslümanı da...00
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Misafir 19 dakika önceAçık şekilde silah gönderiyorlar bu nasıl bir rahatlıktır? !! Nasıl olacak olan biteni ülke olarak böyle izleyecekmiyiz anlayamadım?00
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Misafir 19 dakika önceHemen savaşa girek.....türkün gücünü görsünler....00
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Misafir 21 dakika önceTEBRİK EDERİM BAŞARILI BİR DIŞ POLİTİKA ÜRETİYORSUNUZ. HELAL OLSUN. O KADAR MEHMETÇİĞİN KANI NE OLACAK33
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Misafir 22 dakika önceCB noktayı koymuş:d00
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Misafir 23 dakika önceHALA ABD ŞEYTANINA İNANIP GÜVENECEKMİSİNİZ?30
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Misafir 24 dakika önceTürk milleti uyandı. Umarım siyasetçilerimizde uyanmıştır.00
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Misafir 24 dakika önceÖyle vuralım demekle vurulmuyor..abdnin askeri ve politik gücü ortada.yapılacak tek şey her zaman ve yerde abdnin bu yaptıklarının terörü bitirmek yerine beslediğini hatta bilerek ve isteyerek yapıldığı anlatılmalı öğretilmeli..uluslararası kamuoyu desteği sağlanmalı..yoksa abd hep kendi borusunu öttürecektir00
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Misafir 25 dakika önceTürkiye ışidi desteklemeli kürtlere karşı03
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Misafir 27 dakika önceSırtı sıvazlanıp yollanan sayın CB bu sevkiyata ne diyecek acaba?30
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Misafir 31 dakika önceo silahlar aslinda Turkiye ye karsi kulllanilicak30
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Misafir 32 dakika önceAmerika her zaman olduğu gibi ikiyüzlü davranarak yüzümüze gülüyor ve arkamızdan bıçaklıyor.30
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Misafir 34 dakika önceDışa bağımlığımızı azaltmamız gerekiyor. Çok şukür artık askeri malzemeler konusunda arge yapan firmalarımız artıyor ve ürünlerini tanıtmaya başladılar. Türk' ün dostu yine Türk, düşmanlar her tarafımızı sarmış. Bizim inancımız her şeye bedel.30
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Misafir 35 dakika önceİnşallal ypg turkiyeye o silahlarla saldırı yapmaya kalkışırda Türkiye ye müdahale şansı doğar00
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Misafir 38 dakika önceŞerefsiz abd. Onların gönderdiği silahlarla kaç askerimiz polisim şehit olacak gazi olacak. Ama Allah onların oyunlarını bozacaktır.Devletimize herzamankinden daha çok sahip çıkmalıyız.30
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Misafir 42 dakika önceo tırları vurmayan devlet türk devleti olamaz. fatihin atatürk ün devamı olamaz. yazıklar olsun eğer o tırları vurmazlarsa. o tırları vurmayan devlet idarecilerinin aldığı nefesde içtiği suda haram olsun00
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Misafir 42 dakika önceBizde K. Kore'ye destek vermeliyiz00
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Misafir 42 dakika önceyav surekli oyunu bozAcagiz diyoruz adamlar gozumuzun onunde silah yardimi yapiyor hala tum oyunlari bozacagiz00
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Misafir 43 dakika önceAdam bize zaten gelmese de olur diyor. İnş adam ıslah edilir.00
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Misafir 46 dakika öncedunya lideri ülke değilmiyiz eyy avrupa eyy batı. Hadi vuralim tırları? gücumüz yetmez mi? o zaman neden oyun kurucu diyoruz kendimize?00
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Misafir 47 dakika öncebir an önce incirlik üssü kapatılsın00
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Misafir 47 dakika önceTelaşa gerek yok. Saddam'ın 2 milyon askeri uçakları tankları füzeleri vardı :)00
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Misafir 48 dakika önceBaşkasının teröristinin eline teslim ettiğin silah gün gelir senin teröristinin eline geçer. Silah tüccarları para kazansın diye birçok masum ölmeye devam edecek.00
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Misafir 50 dakika öncepkk'yı silah fabrikasının içine atsan gene boş gene boş. Genleri aptal soysuzlar00
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Misafir 52 dakika önceallah belanı versin abd00
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Misafir 52 dakika öncehastalıktan korunmak için atacağın bir adım tedavi olmak için atacağın elli adımdan iyidir devletimizin bu konuda yapacaklarını sonuna kadar destekliyoruz..00
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Misafir 53 dakika önceAskeri ve Ekonomik açıdan güçlü olmamız lazım aksi halde seyretmekten başka bişey elden gelmez kılıç savaşları çoktan bitti. Milli olanaklarla üniversitelerle yetişmiş eleman bilim adamlarıyla kendimiz üretmemiz lazım00
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Misafir 55 dakika öncehava harekatı ile imha edilsin.00
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Misafir 55 dakika öncever mehteri veeeer.......00
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Misafir 56 dakika önceDaes in tankı mı var sanki?! Türkiyeye vermedikleri tanksavarları teroristlere Ne icin verildigi belli!00
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Misafir 56 dakika önceNeden Ellimz Kolumuz Bağlı Oturuyoruz Ya bunu bura ya yazan biliyoda ey Devletimiz ey baş komutan tayip neyi bekliyoruz daha nekadar insanın canı yanması lazım00
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Misafir 56 dakika önceKararlar verildi masada anlaşmalar yapıldı Kürdistan kuruluyor icraat vakti konuşma vakti değil00
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Misafir 57 dakika önceüsten gök çökmedikçe alttan yer delinmedikçe bizim birliğimizi dirliğimizi bozamayacaksınız.bu millet elbet size gereken dersi verecektir.00
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Misafir 57 dakika önceAllah belanızı versin ...bu zamana kadar pkk yı maddi destek veren ey amerika rabbim sizi perişan etsin00
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Misafir 58 dakika önceİşte statejik ortaklık, PKK'ya var, Türkiye'ye yok00
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Misafir 59 dakika önceBirde bizim sınırımızdan geçiyor tırlar pes hükümet bile bile buna göz yumuyor ayıptır günahtır Allahtan korkun.Resti çekemediniz şu Avrupaya.00
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Misafir 60 dakika önceDaha bunlar iyi günlerimiz00
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Misafir 1 saat önceOrdumuz ve Ülkemiz inşallah her zaman güçlü olacak ve bu coğrafyada ülkemizin güvenliğine karşı oynanan tüm oyunları bozacaktır...Savunma sanayimizde üstün nitelikli , etki gücü yüksek , millilik oranı tamamen ülkemize ait silahlardan daha fazla geliştirmeliyiz...210
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Misafir 41 dakika öncesilaha eğitim ile cevap vermemiz gerekiyor. ülkemizin eğitim seviyesi inanılmaz kötü. bu şekilde pakistan gibi bir devler oluruz 20 sene sonra. ama bu kafa ile 100 sene sonra bile bir norveç olamayız00
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Misafir 1 saat öncetürk halkını askerini ölüme atan şu insanlıktan nasibini almamış siyasetçi abd lilere nasıl dur diyecez bir kuzey kore bir rusya gbi nasıl olacaz90
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Misafir 33 dakika önceZaman ister00
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Misafir 1 saat öncetırları vuralım ne bekliyoruz neyi bekliyoruz.180
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Misafir 1 saat önceuyan türk milleti uyan!240
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Misafir 41 dakika önceiran i vuracaz dediler;iraq i vurdular.irani vuracaz dediler surye yi vurdurlar.iran i vuracaz diyorlar....?00