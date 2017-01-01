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DÜNYA

ABD'den PYD/PKK'ya 100 tır silah!

ABD, terör örgütü PYD/PKK'ya 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde 100 tırlık askeri sevkiyat yaptı

23 Mayıs 2017 Salı, 14:06:10 Güncelleme: 14:27:55 AA

ABD, terör örgütü PYD / PKK’ya Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde iki büyük askeri sevkiyat yaptı.

AA'nın Haseke'deki muhabirinin görüntülediği son sevkiyatlar, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK’yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinden 6 gün sonra başladı.

15 ve 20 Mayıs tarihlerinde, Irak - Suriye sınırındaki Simelka kapısından iki ayrı sevkiyatta 100 civarında tır PYD/ PKK bölgesine girdi.

Haseke'ye, ardından Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen ve içinde çok sayıda akaryakıt tankeri de olan konvoylarda askeri zırhlı araç, iş makinası ve konteynırlara yüklü mühimmat taşındığı görüldü.

PYD/PKK'nın cephe hatlarından çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı görselleri inceleyen AA muhabirleri, son askeri sevkiyatlara kadar örgütün elinde, ABD yapımı çoklu roket atar rampaları, 80 ve 120 milimetre havan, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri ile Humwee tipi askeri araçlar ve Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra Türkiye'nin taleplerine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin tank savar füzeleri bulunduğunu tespit etmişti.

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YORUMLAR 53
  • Misafir 1 dakika önce
    BUNLARIN HEPSİ BİZE KARŞI KULLANILICAK NET
  • Misafir 5 dakika önce
    Tanksavar füzelerini kime karşı kullanacak.. daeşin tankımı var..
  • Misafir 5 dakika önce
    ya arkadaşlar komik olmayın, kobaninin kurtulması için, peşmerge kimin zamanında kimin topraklarından davullarla zurnalarla silahlarla geçti...
  • Misafir 12 dakika önce
    Cumhurbaşkanımın abd ye gitti ya, bunlar hediyesi
  • Misafir 12 dakika önce
    kafir köpeği bir başka köpeği koordine ederek her zaman olduğu gibi müslüman kanı akıttıracak.illaki bu kafir köpeklerinde sonu gelecek.ayıdan post kafirden hiçbirhalt olmaz
  • Misafir 13 dakika önce
    öyle sallamayla olmuyor işte. ABD silahları gözünün önenden taşır, biz de öyle trene bakar gibi bakarız. kuru sıkı sallamayla siyaset olmaz. sadece kuru kabadayılık olur. Bütün dünya tanıdı ama türk halkı tanımadı, anlamadı... uyanın uyanın
  • Misafir 14 dakika önce
    ben her yerde diyorum, pyd ye bir atom bombası atalım bitsin bu rüya ;) sonra yetkililerimiz çıksın yanlışlıkla oldu feto yaptı diyelim :))) nede olsa ikiside terörist , birbirlerini vurdular deriz olur biter....
  • Misafir 16 dakika önce
    Kendimize yetmekten baska care yok millet!
  • Misafir 16 dakika önce
    3 dunya savasina son 80 gun
  • Misafir 17 dakika önce
    Eee Ingiltere gibi gün gelir sizde de birseyler patlatir insallah bu teröristler....
  • Misafir 18 dakika önce
    Büyük savaş geliyor Allah bizi korusun kafiri de bize karşı müslümanı da...
  • Misafir 19 dakika önce
    Açık şekilde silah gönderiyorlar bu nasıl bir rahatlıktır? !! Nasıl olacak olan biteni ülke olarak böyle izleyecekmiyiz anlayamadım?
  • Misafir 19 dakika önce
    Hemen savaşa girek.....türkün gücünü görsünler....
  • Misafir 21 dakika önce
    TEBRİK EDERİM BAŞARILI BİR DIŞ POLİTİKA ÜRETİYORSUNUZ. HELAL OLSUN. O KADAR MEHMETÇİĞİN KANI NE OLACAK
  • Misafir 22 dakika önce
    CB noktayı koymuş:d
  • Misafir 23 dakika önce
    HALA ABD ŞEYTANINA İNANIP GÜVENECEKMİSİNİZ?
  • Misafir 24 dakika önce
    Türk milleti uyandı. Umarım siyasetçilerimizde uyanmıştır.
  • Misafir 24 dakika önce
    Öyle vuralım demekle vurulmuyor..abdnin askeri ve politik gücü ortada.yapılacak tek şey her zaman ve yerde abdnin bu yaptıklarının terörü bitirmek yerine beslediğini hatta bilerek ve isteyerek yapıldığı anlatılmalı öğretilmeli..uluslararası kamuoyu desteği sağlanmalı..yoksa abd hep kendi borusunu öttürecektir
  • Misafir 25 dakika önce
    Türkiye ışidi desteklemeli kürtlere karşı
  • Misafir 27 dakika önce
    Sırtı sıvazlanıp yollanan sayın CB bu sevkiyata ne diyecek acaba?
  • Misafir 31 dakika önce
    o silahlar aslinda Turkiye ye karsi kulllanilicak
  • Misafir 32 dakika önce
    Amerika her zaman olduğu gibi ikiyüzlü davranarak yüzümüze gülüyor ve arkamızdan bıçaklıyor.
  • Misafir 34 dakika önce
    Dışa bağımlığımızı azaltmamız gerekiyor. Çok şukür artık askeri malzemeler konusunda arge yapan firmalarımız artıyor ve ürünlerini tanıtmaya başladılar. Türk' ün dostu yine Türk, düşmanlar her tarafımızı sarmış. Bizim inancımız her şeye bedel.
  • Misafir 35 dakika önce
    İnşallal ypg turkiyeye o silahlarla saldırı yapmaya kalkışırda Türkiye ye müdahale şansı doğar
  • Misafir 38 dakika önce
    Şerefsiz abd. Onların gönderdiği silahlarla kaç askerimiz polisim şehit olacak gazi olacak. Ama Allah onların oyunlarını bozacaktır.Devletimize herzamankinden daha çok sahip çıkmalıyız.
  • Misafir 42 dakika önce
    o tırları vurmayan devlet türk devleti olamaz. fatihin atatürk ün devamı olamaz. yazıklar olsun eğer o tırları vurmazlarsa. o tırları vurmayan devlet idarecilerinin aldığı nefesde içtiği suda haram olsun
  • Misafir 42 dakika önce
    Bizde K. Kore'ye destek vermeliyiz
  • Misafir 42 dakika önce
    yav surekli oyunu bozAcagiz diyoruz adamlar gozumuzun onunde silah yardimi yapiyor hala tum oyunlari bozacagiz
  • Misafir 43 dakika önce
    Adam bize zaten gelmese de olur diyor. İnş adam ıslah edilir.
  • Misafir 46 dakika önce
    dunya lideri ülke değilmiyiz eyy avrupa eyy batı. Hadi vuralim tırları? gücumüz yetmez mi? o zaman neden oyun kurucu diyoruz kendimize?
  • Misafir 47 dakika önce
    bir an önce incirlik üssü kapatılsın
  • Misafir 47 dakika önce
    Telaşa gerek yok. Saddam'ın 2 milyon askeri uçakları tankları füzeleri vardı :)
  • Misafir 48 dakika önce
    Başkasının teröristinin eline teslim ettiğin silah gün gelir senin teröristinin eline geçer. Silah tüccarları para kazansın diye birçok masum ölmeye devam edecek.
  • Misafir 50 dakika önce
    pkk'yı silah fabrikasının içine atsan gene boş gene boş. Genleri aptal soysuzlar
  • Misafir 52 dakika önce
    allah belanı versin abd
  • Misafir 52 dakika önce
    hastalıktan korunmak için atacağın bir adım tedavi olmak için atacağın elli adımdan iyidir devletimizin bu konuda yapacaklarını sonuna kadar destekliyoruz..
  • Misafir 53 dakika önce
    Askeri ve Ekonomik açıdan güçlü olmamız lazım aksi halde seyretmekten başka bişey elden gelmez kılıç savaşları çoktan bitti. Milli olanaklarla üniversitelerle yetişmiş eleman bilim adamlarıyla kendimiz üretmemiz lazım
  • Misafir 55 dakika önce
    hava harekatı ile imha edilsin.
  • Misafir 55 dakika önce
    ver mehteri veeeer.......
  • Misafir 56 dakika önce
    Daes in tankı mı var sanki?! Türkiyeye vermedikleri tanksavarları teroristlere Ne icin verildigi belli!
  • Misafir 56 dakika önce
    Neden Ellimz Kolumuz Bağlı Oturuyoruz Ya bunu bura ya yazan biliyoda ey Devletimiz ey baş komutan tayip neyi bekliyoruz daha nekadar insanın canı yanması lazım
  • Misafir 56 dakika önce
    Kararlar verildi masada anlaşmalar yapıldı Kürdistan kuruluyor icraat vakti konuşma vakti değil
  • Misafir 57 dakika önce
    üsten gök çökmedikçe alttan yer delinmedikçe bizim birliğimizi dirliğimizi bozamayacaksınız.bu millet elbet size gereken dersi verecektir.
  • Misafir 57 dakika önce
    Allah belanızı versin ...bu zamana kadar pkk yı maddi destek veren ey amerika rabbim sizi perişan etsin
  • Misafir 58 dakika önce
    İşte statejik ortaklık, PKK'ya var, Türkiye'ye yok
  • Misafir 59 dakika önce
    Birde bizim sınırımızdan geçiyor tırlar pes hükümet bile bile buna göz yumuyor ayıptır günahtır Allahtan korkun.Resti çekemediniz şu Avrupaya.
  • Misafir 60 dakika önce
    Daha bunlar iyi günlerimiz
  • Misafir 1 saat önce
    Ordumuz ve Ülkemiz inşallah her zaman güçlü olacak ve bu coğrafyada ülkemizin güvenliğine karşı oynanan tüm oyunları bozacaktır...Savunma sanayimizde üstün nitelikli , etki gücü yüksek , millilik oranı tamamen ülkemize ait silahlardan daha fazla geliştirmeliyiz...
  • Misafir 41 dakika önce
    silaha eğitim ile cevap vermemiz gerekiyor. ülkemizin eğitim seviyesi inanılmaz kötü. bu şekilde pakistan gibi bir devler oluruz 20 sene sonra. ama bu kafa ile 100 sene sonra bile bir norveç olamayız
  • Misafir 1 saat önce
    türk halkını askerini ölüme atan şu insanlıktan nasibini almamış siyasetçi abd lilere nasıl dur diyecez bir kuzey kore bir rusya gbi nasıl olacaz
  • Misafir 33 dakika önce
    Zaman ister
  • Misafir 1 saat önce
    tırları vuralım ne bekliyoruz neyi bekliyoruz.
  • Misafir 1 saat önce
    uyan türk milleti uyan!
  • Misafir 41 dakika önce
    iran i vuracaz dediler;iraq i vurdular.irani vuracaz dediler surye yi vurdurlar.iran i vuracaz diyorlar....?
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