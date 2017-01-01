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Trump Filistin'de: Barış için kararlıyım

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşme sonrasında, barışı sağlamak için kararlı olduğunu söyledi

23 Mayıs 2017 Salı, 14:26:50 Güncelleme: 14:40:08 AA

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin barışının sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beytüllahim'de Abbas ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Barışın sağlanması konusunda kararlıyım. Bu iki liderle (Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) kalıcı bir barışa kavuşmak üzere çalışmayı umuyorum." dedi.

Ülkesinin Filistin ekonomisine destek olacağını söyleyen Trump, "Filistin ekonomisine destek için Başkan Abbas ile çalışmayı umuyoruz. Barışın tesisi için Filistinlilere ve İsraillilere yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser salonunda gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, "terörle" mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelede iş birliğinin gerekliliğine işaret eden Trump, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'daki zirve sırasında Arap ve Müslüman liderlere terörle mücadele konusunda birlikte çalışmamız gerektiğini söyledim. Onların terörle mücadeleye hazır olduklarını hissettim."

ABBAS'TAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Öte yandan İngiltere'deki terör saldırısını kınayarak konuşmasına başlayan Filistin Devlet Başkanı Abbas ise iki devletli çözüme bağlılığını bir kez daha yineleyerek, "İsrail'e komşu bir Filistin Devleti'nin kurularak, iki devletin güven, barış ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşamasını istiyoruz." diye konuştu.

Abbas, İsrail işgalinin iki devletli çözümü engellediğini belirterek, tarihi bir barışın sağlanması için ABD yönetimi ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı, İsrail-Filistin sorununun nedeninin din kaynaklı olmadığına da dikkati çekerek, "Çatışma dinler arası değildir. Dinlere saygı, inancımızın temel parçasıdır." ifadesini kullandı.

AÇLIK GREVİNDEKİ FİLİSTİNLİLER

Abbas, "Trump'ın barışı sağlayan adam olarak tarihe geçmesini temenni ediyoruz." diyerek, Trump'tan ayrıca İsrail hapishanelerinde bir aydan fazladır açlık grevinde bulunan Filistinli tutuklular için İsrail'e baskı yapması talebinde bulundu.

İsrail-Filistin barışının sağlanması durumunda Filistin'in kısa bir süre içerisinde ekonomik anlamda kalkınacağını belirten Abbas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barışın sağlanması, Filistin ekonomisinin gelişimine ve kanunun üstünlüğü esasına dayalı kurumsallaşma için geniş ufuklar açacaktır. Şiddet kültürü yerine barış kültürü yayarak, topraklarımızın içinde ayrım duvarları yerine komşularımıza uzanan dostluk köprüleri kuracağız."

ABD Başkanı Trump, temaslarının ardından Filistin'den ayrıldı. 

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