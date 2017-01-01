SON DAKİKA

Terör örgütü DEAŞ, İngiltere'nin Manchester kentindeki Arena konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "bir eylemcinin birden fazla bomba kullandığı" iddia edildi.
Kentin kuzeyindeki konser salonunda düzenlenen terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırganın patlama sırasında öldüğünü duyurmuştu.
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YORUMLAR 22
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Misafir 8 dakika önceAlmanyanın işi yakında Almanyada da bombalar patlar onuda daeş üstlenir,nasılsa her ülkenin kendi daeş'i var.00
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Misafir 8 dakika önceEsad nasıl Nusayri ise, müslüman değilse, bunlar da kendilerini müslüman gösterip yahudi ve hırisyitanlara hizmet edenlerdir. Biz Türküz, müslümanız, kimseyi öldürmeyiz, merhamet sahibiyiz. Tabiki namaz da kılacağız, ilim ve fenne de değer vereceğiz. Müslümanlık bunu emreder. Teröre destek veren ülkeler farkında değiller ki elleriyle yılan besliyorlar ve o yılan işte kendilerini de ısırıyor. Ne ırkımızdan ne dinimizden utanmayalım, utanması gereken onlar. Biz gururla alnı açık dolaşması gereken belki de tek milletiz.00
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Misafir 12 dakika önceDİN Mİ SİYASETE ALET EDİLİYOR, SİYASET Mİ DİNE ALET EDİLİYOR... İNSANLİK İÇİN İKİSİDE ÇOK TEHLİKELİ...00
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Misafir 12 dakika önceşu işid müslüman diyen kiş kim acaba işidle ne alakası var acaba bunun ?00
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Misafir 13 dakika önceyani bir başka deyişle ingilteredeki saldırıyı ingiltere üstlenmiş.30
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Misafir 17 dakika önceNeden hep abd nin maşalığını müslümanlar yapıyor düşünün ? Çocuklarınızı dindar yetiştirmek yerine bilime yönlendirin artık!! 2 rekat fazla kılarak kazanacağı sevabı bulduğu bir ilaçla kazansın sevabı ahirettede işlesin. . .39
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Misafir 13 dakika öncemaşalığı müslümanlar yapmıyor. müslüman görünümlüler yapıyor. müslüman masum bir cana kıymaz.30
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Misafir 9 dakika öncecahilsin cahil00
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Misafir 19 dakika önceKaynaklarda müslüman bir örgüt olarak gorule bilir önemli olan iç yapılanmanın kimler tarafından yürütüldüğü önemli içeride yahudisinden tut birçok etnik kökene yer verilmiştir30
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Misafir 20 dakika önceSenin anlayisin isitle ayni müslüman hic yere insan öldürürmü30
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Misafir 20 dakika önceKendilerine müslüman demeleri müslüman olduklarını göstermez! İslam öyle bir din değil, dinimizin adını karalamayın böyle savsatalarla karalamak büyük günah !30
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Misafir 25 dakika öncesüper olmuş06
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Misafir 19 dakika öncehayatını kaybedenlerde masum halk bunu göz arda etmemek lazım ölmesi gereken diplomatik kavgaya sebep olan kişiler00
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Misafir 25 dakika öncedeaş amerikanın askeridir..ypg nin deaş la mücadele adı altında ortadogu tasarımını yapmak için en iyi algıdır ingilterede deaş terörü...00
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Misafir 26 dakika önceIŞİD müslüman bir örgüt, gidin tüm kaynaklardan araştırın, hala IŞİD müslüman değil diyen bir zihniyet var Türkiye'de021
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Misafir 23 dakika öncekaynaklardan araştırın diyorsun ehli sünnet itikadın da işid in yeri belli"harici" hz.Ömer hz.Ali gibileri bu zihniyetler şehit etti00
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Misafir 22 dakika önceSenin araştırdığın kaynaklardan araştırırlarsa işid tanrı bile olabilir00
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Misafir 8 dakika öncebakın biz hatayı burda yapıyoruz size göre müslüman kim ? olaylara çok sığ bakıyorsunuz,bugün iran ve suudi arabistanın bile ne kadar müslüman olduğu belirsiz ? kimlerle işbirliği içindeler haberiniz var öyle değilmi ? şuan dünya üzerind büyük bir tiyatro oynanıyor ve bu tür saçma acıklamalar yaparsanız ya cahilsinizdir yada aptal aradakı farkı siz ayarların çizginin neresindesiniz00
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Misafir 7 dakika önceher ak sakallayı deden sanma,her müslümanım diyen müslüman olmuyor00
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Misafir 7 dakika önceprens charlesde tuzlukmuş00
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Misafir 7 dakika öncekraliçede aslında treliçeymiş00
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Misafir 38 dakika öncetuttuğunuz maşa bazen sizi de yakabiliyor00
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