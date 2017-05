İngiltere şokta! Son 50 yılın en büyük 5 saldırısından biri!

İngiltere, Manchester kentinde düzenlenen Ariana Grande konserinde patlayan bombaların şokunu yaşıyor. Avrupa'nın en büyük kapalı etkinlik alanı olan Manchester Arena'da gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından aralarında çocuklarında bulunduğu en az 22 kişi hayatını kaybetti ve 59 kişi yaralandı.

Mart ayında gerçekleşen Westminster saldırısının ardından Birleşik Krallık'ın yaşadığı ikinci DEAŞ saldırısı olan saldırının ardından başta Londra ve Manchester olmak üzere büyük kentlerde önemli noktalara polis birliklerinin yerleştirildiği ve yaklaşan etkinlikler için yeni güvenlik önlemleri alındığı duyuruldu.

+46 İngiltere'nin Manchester kentindeki Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konseri sırasında bir patlama meydana geldi.

Arkasında 22 kayıp can ve birçok yeni güvenlik tedbiri bırakan ölümcül saldırı Birleşik Krallık tarihinin en ölümcül saldırılarından biri olarak da kayıtlara geçti.

Öyle ki Manchester Arena'da DEAŞ tarafından düzenlenen saldırı, Birleşik Krallık'ın son 50 yılda gördüğü en ölümcül beş saldırıdan biri.

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

İŞTE SON 50 YILDA BİRLEŞİK KRALLIK'I YASA BOĞAN DİĞER SALDIRILAR

21 Kasım 1974 / Birmingham

İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilen saldırılarda, yoğun olarak tercih edilen The Mulberry Bush ve Tavern in the Town isimli iki bar bombalanmış, bombalamalar sonucunda 21 kişi hayatını kaybetmiş ve 182 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı resmi olarak üstlenen bir örgüt olmadı ancak IRA'nın ardıllarından olan Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'ndan üst düzey bir isim, 2014 yılında 'uğruna savaştığımızı iddia ettiğimiz her şeye karşıydı' sözleriyle saldırıyı itiraf etmişti. Saldırının ardından saatler içinde yakalanan 6 İrlandalı, yargılama süreci sonrasında ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

21 Aralık 1988 / Lockerbie

İngiltere'nin gördüğü en kanlı olaylardan biri olan faciada, Pan Am Havayolları'na ait Londra-New York uçuşunu yapan bir uçakta kalkıştan kısa bir süre sonra patlama gerçekleşmiş, düşen uçakta bulunan 243 yolcu ve 16 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. Uçağın düştüğü Lockerbie kasabasında da 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 270'e yükselmişti.

Saldırıyla ilgili olarak daha sonra Kaddafi rejiminin bir istihbarat subayı 2001 yılında hüküm giydi. Kaddafi, saldırıyla ilgili sorumluluğu kabul etti ancak saldırı emrini kendisinin vermediğini söyledi.

15 Ağustos 1998 / Omagh

Kuzey İrlanda'nın Omagh şehrinde IRA'nın ardıllarından Gerçek İrlanda Cumhuriyet Ordusu (RIRA) tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 29 kişi öldü ve 220 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında birçok çocuk ve gencin bulunması, İngiliz toplumundan büyük tepki çekerken, saldırıyı gerçekleştiren RIRA olaydan sonra özür dilemiş, bu olay Kuzey İrlanda'daki barış sürecini tetikleyen önemli olaylardan biri olmuştu.

7 Temmuz 2005 / Londra

İngiltere'nin 2000 sonrası gördüğü en büyük terör saldırısı olan Londra bombalamasında, şehrin toplu taşıma sistemleri hedef alınmış, Londra metrosu ve bir çift katlı otobüste patlatılan üç bomba 52 kişinin hayatına mal olmuştu. Yaklaşık 700 kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü El Kaide üstlenmişti. Birleşik Krallık'ın 11 Eylül'ü olarak görülen eylemler, ülkede görülen ilk radikal İslamcı terör eylemi olarak kayıtlara geçmişti.

2005 Londra saldırılarından hayatını kaybedenlerin anısına dikilen anıt