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ABD'den Yemen'de El Kaide'ye baskın

ABD'nin, Yemen'in Mağrib kentinde bir El Kaide kampına baskın düzenlediği bildirildi

23 Mayıs 2017 Salı, 19:53:01 Güncelleme: 19:53:43 AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM), ABD Özel Kuvvetleri'nin, Yemen'in Mağrib kentinde bir El Kaide kampına baskın düzenlediği bildirildi.

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, baskında en az 7 El Kaide militanının öldürüldüğü belirtildi.

Baskına kaç Amerikalı askerin katıldığı, başka ülkelerin de destek verip vermediği bilgilerine yer verilmeyen açıklamada, "Bu tür saldırılar El Kaide’yi takip edip geriletmemize ve yenmemize yardımcı olmak üzere örgütün düzen, kapasite ve niyetini anlamamızı sağlıyor. Hava saldırıları ve karadan küçük silahlarla açılan ateşle en az 7 El Kaide militanı öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis de basına yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda birçok ABD askerinin yaralandığını söyledi.

Yaralı askerlerin durum ve sayılarıyla ilgili bilgileri prosedür gereği paylaşmayacağını belirten Davis, "Saldırı sırasında oldukça güçlü bir direnişle karşılaştık." dedi.

Davis baskını, "ABD özel kuvvetlerinin Yemen toprakları içinde en derine indikleri operasyon" olarak tanımladı.

ABD’nin 29 Ocak’ta da Yemen’in Şebva ilinde bir baskın düzenlediğini hatırlatan Davis, bugünkü baskının aynı yetkiler çerçevesinde gerçekleştirilen ikinci baskın olduğunu ifade etti.

ABD Yemen'in Şebva ilinde El Kaide'ye ait bir kampa 29 Ocak'ta baskın düzenlemiş, baskında 14 El Kaide militanı öldürülmüş, bir Amerikan askeri ve 30'un üzerinde sivil hayatını kaybetmişti. Amerikan Osprey tipi çift kanatlı bir helikopter baskında düşürülmüştü.

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