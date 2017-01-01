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Manchester'daki Salford Üniversitesinde şüpheli paket alarmı

23 Mayıs 2017 Salı, 21:32:38 Güncelleme: 21:36:55

Manchester'daki Salford Üniversitesinde şüpheli paket alarmı verilerek, binalar boşaltıldı.

İHA'nın haberine göre İngiliz polisi, Salford Üniversitesinde şüpheli paket alarmı yaptı. Şüpheli paket alarmı verildikten sonra bina boşaltıldı.

Salford Üniversitesi, Twitter hesabından şüpheli paketin bulunduğunu doğrularken, Peel Park kampüsündeki 3 binanın da boşaltığını bildirdi.

Salford Üniversitesi resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin, "Peel Park kampüsündeki, New Adelphi, Lady Hale ve Clifford Whitworth kütüphaneleri boşaltıldı. Polis arama çalışmalarına devam ediyor. Bilgi sahibi olduğumuzda öğrencilerimizle paylaşacağız. Öğrencilerimize göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz" açıklaması yapıldı.

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