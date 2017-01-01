Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da basına yaptığı açıklamada, Mindanao eyaletine bağlı Marawi şehrinde "kalkışma çıktığı gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Abella, Duterte'nin, kenti kuşatan Maute terör örgütü militanlarının düzenlenlediği eylemin ardından olayla yakından ilgilenmek için Moskova ziyaretini kısa keserek ülkesine döneceğini belirtti.



FİLİPİNLER SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ordunun, Marawi kentindeki bir terörist elebaşısına yönelik düzenlediği baskının, militanlar ile Filipinler Ordusu arasında çatışma çıkmasına sebep olduğunu kaydetti.

Lorenzana, eylemlerinde DEAŞ sembolleri taşıdığı belirtilen Maute terör örgütü militanlarınca düzenlenen saldırıda 2 askerin ve 1 polisin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.



BELEDİYE BİNASI, HASTANE VE HAPİSHANEYİ İŞGAL ETTİLER

Silahlı asilerin kentte belediye binasını, bir hastaneyi ve bir hapishaneyi işgal ettiğini belirten Lorenzana, militanların ayrıca bir Katolik kilisesini ve çok sayıda binayı ateşe verdiğini açıkladı.

Lorenza, Moskova'dan yaptığı açıklamada, "Maravi şehri karanlığa büründü, elektrikler yok ve her yerde Maute nişancıları kol geziyor." dedi.

Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano, çatışmanın, Ebu Seyyaf terör örgütü liderlerinden İsnilon Hapilon'a yönelik operasyonun ardından çıktığını belirtti.



ÇATIŞMA ÇIKTI

Maute grubu üyesi 50 silahlı militanın örgüte destek olarak kente girdiklerini söyleyen Ano, militanların çeşitli binalarda konuşlanarak güvenlik güçleriyle çatıştığını ifade etti.

Ano, güvenlik güçlerinin, Hapilon'un kaçmasını önlemek için şehrin ana giriş ve çıkışlarını kapattığını kaydetti.

Mindanao Özerk Bölgesi'nin Lanao del Sur kentindeki Butig kasabası kırsalına ocak ayında yapılan hava operasyonunda, "Muhsin" kod adıyla bilinen Isnilon Hapilon isimli Endonezyalı terör örgütü lideri ağır yaralı ele geçirilmiş, beraberindeki 3 Filipinli terör şüphelisi de ölü bulunmuştu.

Washington yönetimi, Amerikalıları da hedef alan bombalı saldırılar, adam kaçırma ve cinayetle suçlanan Hapilon'un başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Ülkede geçen yıl kasım ayından bu yana DEAŞ ile bağlantılı terör örgütü Maute'nin işgal ettiği Mindanao Özerk Bölgesi'nin Lanao del Sur kentindeki Butig kasabasında operasyon düzenleniyordu. Operasyonda şimdiye kadar 60'ın üzerinde örgüt üyesi öldürülmüş, örgütün ele geçirdiği ve aralarında belediyeye ait binanın da bulunduğu birçok bölge geri alınmıştı.



EYLEMLERDE DEAŞ AYRINTISI

Filipinler'de adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Abdullah Maute ve kardeşi Ömer liderliğindeki örgütün eylemlerinde DEAŞ sembolleri taşıdığı belirtiliyor.