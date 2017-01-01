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Almanya'dan İncirlik açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik ve Konya’daki üslerde bulunan Alman askerlerin çekilip çekilmemesine ilişkin açıklama yaptı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:53:57 Güncelleme: 00:56:32 AA

Almanya Dışişleri Bakanı Ursula von der Leyen, Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilmesi konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Leyen, Berlin'de görev yapan ve Yabancı Gazeteciler Cemiyetine üye gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, İncirlik ve Konya’daki üslerde bulunan Alman askerlerin çekilip çekilmemesini değerlendirdi.

İncirlik ve Konya’yı birbirinden ayırmak gerektiğini ifade eden Leyen, Alman Meclisinin teröre karşı mücadele için İncirlik’e asker gönderdiğini anımsattı.

Milletvekillerinin Alman askerlerini görev yaptığı bölgede ziyaret etmelerinin kendileri için vazgeçilmez bir konu olduğunu ifade eden Leyen, "Bu konuyu şu an Türk hükümetiyle görüşüyoruz. Çünkü İncirlik’e gitmek için vize izni lazım. Gelecek günlerde siyasi görüşmeler yapılacak. Henüz bir karar alınmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin kendisini İncirlik’e alternatif yerler araştırmak için görevlendirdiğini anlatan Leyen, "İncirlik’te bulunmamızın sebebi teröre karşı mücadele, DEAŞ ile mücadele. Bunun mutlak önceliği var. Geçen hafta uygun görünen Ürdün’deki üssü ziyaret ettim. Orada Amerikalılar, Hollandalılar ve Belçikalılar var. Operasyonel olarak ilgi çeken bir alternatif. Şunu tekrarlamak istiyorum; siyasi karar henüz verilmedi." şeklinde konuştu.

Diğer bir tartışma konusunun ise Konya olduğuna işaret eden Leyen, Konya’daki NATO misyonunun 28 üye ülkenin kararıyla oluşturulduğunu, 28 ülkenin de bu konuda karara varması gerektiğini vurguladı.

Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’nde bulunan Alman askerlerini ziyaret talebi Türkiye tarafından uygun görülmemişti.

Bunun üzerine Almanya’da başlayan tartışmalarda Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, milletvekillerine ziyaret izini verilmemesi durumunda Konya’daki NATO üssündeki Alman AWACS uçaklarının da çekilebileceği öne sürmüştü.

Hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ise Konya’dan Alman AWACS’ların çekilmesine karşı çıkmıştı.

Alman Meclisi (Bundestag) de geçen hafta yaptığı oylamada Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesine ilişkin muhalefet partileri tarafından verilen önergeyi Dışişleri Komisyonu’na sevk etmişti.

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