Manchester'daki terör saldırısında ihmal şüphesi

Manchester katliamının ardından konser salonunda güvenlik zafiyeti yaşandığı ileri sürüldü. Görgü tanıkları, seyircilerin salona aranmadan girdiğini aktardı. Çekya’dan gelen Nikola Trochtova, “Üzerimizi ve çantalarımızı hiç aramadılar” dedi. İngiliz Kirstyn Pollard ise, “İçeriye su sokup sokmadığımızla, üzerimizde ne olduğundan daha çok ilgilendiler. Salona içecek sokulması yasaktı” diye konuştu. Konserden 4 saat önce DEAŞ’ın sosyal medya hesaplarında Manchester’da terör saldırısı olacağına dair ipuçlarının sunulduğu ancak polisin dikkate almadığı iddia edildi.

ASKER SOKAĞA İNİYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran’da yapılacak erken genel seçim kampanyasını askıya aldığını açıkladı. Ülkenin 5 büyük partisi de seçim kampanyalarını askıya aldıklarını duyurdu. Başbakan May, askerlerin ülke çapında güvenliği artırmak için sivil bölgelere konuşlandırılacağını açıkladı. Ülkenin ana noktalarına yerleştirilecek olan askerler maç ve konser gibi durumlarda da rol oynayacak. Halka seslenen May, “terör seviyesinin kritik konuma getirildiğini” duyurdu. Ülke tarihinde 3. kez yaşanan bu durum en son, 2006 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde yaşanan bir uçak bombalama girişiminde, teröristler sıvı patlayıcılar ile İngiltere, Kanada ve Amerika arasında sefer yapmakta olan 10 yolcu uçağını havaya uçurmayı denediği sırada yapılmıştı.