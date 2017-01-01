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Kedi Fiocco mahkemelik

İtalya’da Fiocco isimli 4 yaşındaki bir kedi gerçek sahibinden ayrılıp başka bir evde yaşamaya başlayınca ‘mahkemelik’ oldu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 04:57:07 Güncelleme: 05:07:57

Siyah beyaz tüyleri olan dört yaşındaki Fiocco isimli kedi, Cenova’nın Struppa Mahallesi’nde yaşayan bir kadına aitti. Fakat Fiocco, gerçek sahibiyle geçirdiği iki yılın ardından evinden ayrılmaya ve zamanını bir komşunun evinde geçirmeye başladı. İlk sahibi, kedinin komşusuna gittiğini öğrenince hırsızlık şikâyetinde bulundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre dDavaya atanan savcı Emilio Gatti, kedinin ilk sahibine verilmesine hükmetti. Kedisinin elinden alınacağını anlayan komşu kadınsa mahkeme kararının temyize götürülmesi için Fabio La Mattina isimli bir avukat tuttu. Mattina, kedinin müvekkilinin bakımı altında olduğunu gösteren veteriner kayıtları ve fotoğrafları, mahkemeye kanıt olarak sundu. Bunun üzerine mahkeme, kedinin ikinci sahibinin evinde kalması gerektiğine karar verdi. Mattina mahkeme kararına ilişkin olarak, “Müvekkilimle yaşamak, kedinin kendi seçimiydi” ifadelerini kullandı.

 

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