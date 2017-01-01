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"Üç saniyelik bir sessizlik oldu ve sonra birileri çığlık attı"

Manchester Arena 22 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından gecenin tanıkları yaşananları anlattı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:30:32 Güncelleme: 10:43:54 HABERTURK.COM

Manchester'da bir kısmı çocuk 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısının ardından olay anına dair detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

23 yaşındaki şarkıcı Ariana Grande'nin sahneye çıktığı 21 bin kişilik Manchester Arena'da düzenlenen terör saldırısının ardından geriye dehşet verici görgü tanıklıkları kaldı.

Bu tanıklıklardan biri 12 yaşındaki kızı Arin ile birlikte Manchester Arena'ya gelen Mark Harrison'a aitti. Harrison, "Üç saniyelik bir sessizlik oldu. Sonra birileri çığlık attı" sözleriyle Manchester'daki panik ve katliam gecesinin nasıl başladığını anlattı.

İki kızıyla birlikte konserde olan 43 yaşındaki Heidi Hemblys, ev yapımı patlayıcının patlamasından kısa bir süre sonra kızlarının kolundan tutup yangın çıkışına yönlendirdi. Gözyaşları içerisinde kafasını tutan bir adam ve patlamanın etkisiyle parçalanmış insan bedenleri gördüler. Hemblys, "İnsanların bunun bir bomba olduğunu söylediğini duyduk. Bu yüzden çocuklarıma yalan söyleyemedim. Eğlenceli bir gece olmalıydı ama kesinlikle dehşet vericiydi" sözleriyle o anları anlattı.

Pazartesi günü yerel saatle 22.33'ten itibaren acil servis telefonları tam 240 kez yardım çağrısı için çaldı. Manchester polisi artçı bir saldırıdan kaçınmak için Manchester Arena yakınındaki Victoria metro istasyonunu kapattı. Victoria metro istasyonunun kapısında kalan Moir, "Her yerde yaraları olan insanlar vardı. İnsanlar ağlıyordu. İnsanlar çocuklarını aramaya çalışıyor, çocukları için çığlık atıyordu" sözleriyle saldırının hemen sonrasındaki atmosferi özetledi.

14 yaşındaki oğluyla konsere katılan ancak oğlu yüksek sesten rahatsız olunca konserden erken ayrılan 43 yaşındaki Gina Bhaird, patlama haberiyle ilgili olarak "İlk başta buna inanamıyorsunuz. Ses onu etkiledi ve bu yüzden konserden erken ayrıldık" diyor ve ekliyor "Hiç böyle bir şey görmemiştim"

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    Arap baharı sebebiyle ortadoğu da ingiltere de tam anlamiyla var olmak istiyor demek ki bu sefer kendi sahaya indi
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