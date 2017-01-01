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Kore sınırındaki silah seslerinin nedeni 'balon' çıktı!

Salı günü Güney Kore ile Kuzey Kore sınırında duyulan silah seslerinin nedeni Kuzey Kore tarafından uçurulan propaganda balonu çıktı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:21:22 Güncelleme: 11:24:07 HABERTURK.COM

Güney Kore ile Kuzey Kore sınırında yer alan 'silahsızlandırılmış bölge' de Salı günü otomatik silah sesleri duyulmuş, Güney Kore ordusu Kuzey'den tanımlanamayan bir cismin havalandığını ve buna ateşle karşılık verildiğini duyurmuştu.

Güney Kore ordusunun 'tanımlanamayan cisim' olarak nitelediği ve ateş açarak karşılık verdiği cisimler balon çıktı. CNN'e konuşan bir Güney Koreli yetkili, "Cisimler balon şeklindeydi ve kaybolana kadar rüzgarla aynı yönde hareket etti" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore tarafından uçarılan balonların propaganda materyalleriyle yüklü olduğu düşünülüyor. Silahsızlandırılmış bölgede propaganda balonları uçurmak daha önce Güney Koreli aktivistlerin sık sık kullandığı yöntemlerden biriydi.

Güney Koreli aktivistler, içlerinde broşürler ve videolar olan balonları Kuzey tarafına düzenli olarak yolluyor. Son olarak Kuzey Koreli bir sığınmacı, Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesinin ardından konuyu anlatan broşürleri birkaç balona doldurarak Kuzey tarafına uçurmuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    Avrupa birliginin durumundan endise duyuyoruz
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Kore sınırındaki silah seslerinin nedeni 'balon' çıktı!
DÜNYA

KORE SINIRINDAKİ SİLAH SESLERİNİN NEDENİ 'BALON' ÇIKTI!