Fransa'da OHAL bir kez daha uzuyor!

Fransa'da cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Olağanüstü Hal uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasının planlandığı duyuruldu.

OHAL uygulamasına ek olarak, gelecek haftalarda yeni güvenlik önlemleri ve güvenlik yasalarının hazırlanacağı belirtildi.

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