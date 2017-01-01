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Fransa'da OHAL bir kez daha uzuyor!
DÜNYA

Fransa'da OHAL bir kez daha uzuyor!

Fransa, Olağanüstü Hal'i 1 Kasım'a kadar uzatmayı planlıyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:26:50 Güncelleme: 11:33:16 HABERTURK.COM

Fransa'da cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Olağanüstü Hal uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasının planlandığı duyuruldu.

OHAL uygulamasına ek olarak, gelecek haftalarda yeni güvenlik önlemleri ve güvenlik yasalarının hazırlanacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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YORUMLAR 35
  • Misafir 16 dakika önce
    Bunlar neden habire ohal uzatiyor darbe falan mi yapildi da haberimiz yok o zaman bizim 100 yil ohal ilan etmemiz lazim
  • Misafir 18 dakika önce
    ohal yüzünden dışarı çıkamıyoruz bunalıma girdim benim gibi varmı başka?
  • Misafir 2 dakika önce
    dışarı çıkamıyorsun?? tuhaf
  • Misafir 21 dakika önce
    Dünya DAEŞ, DEAŞ-kpc ve pkk teröründen bıktı
  • Misafir 22 dakika önce
    Hükümet OHAL uzatma gününü Fransa ile aynı güne denk getirebilir.
  • Misafir 25 dakika önce
    Almanya kizar ya.
  • Misafir 27 dakika önce
    cehapeye iş çıktı yürüyün Fransa'ya
  • Misafir 33 dakika önce
    Müdür kemala sorsunlar sonra uzatsinlar
  • Misafir 33 dakika önce
    orda normal adamlar çooook büyük problemlerle boğuşuyor.
  • Misafir 39 dakika önce
    türkiyede uzayınca auuuuu
  • Misafir 41 dakika önce
    ne oldu Tusiad efendiler Fransa OHALi uzatınca ötecekmisiniz bakalım göreceğiz
  • Misafir 42 dakika önce
    Bizim basımıza gelenler onların basına gelse ne yaparlar bilemiyorum...
  • Misafir 44 dakika önce
    Yoruma ne hacet
  • Misafir 47 dakika önce
    Turkiye uzatiyor diye dil uzatiyordunuz ne oldu
  • Misafir 47 dakika önce
    ee Avrupa birliği endiselenmiyormu nerde insan haklari savunuculari cikin meydana
  • Misafir 49 dakika önce
    endişe duyuyoruz siz yapınca !!
  • Misafir 49 dakika önce
    bir terör saldırısı için 1 seneye yakın ohal ilan eden fransa. diğer tarafta darbe girişimi atlatan Türkiye... çapulcular ohal kalksın diye bi tarafını yırtıyor. ne kadar bir musibetten kurtuldugumuzu hala daha kavramış değiller..ki daha devlet kadrolarından tamamen temizlenmiş degiller...
  • Misafir 50 dakika önce
    batı aşıkları ,Avrupa birliği hayranları yorumlarınızı bekliyoruz.
  • Misafir 51 dakika önce
    1-2 saldırıda bu uzatmalar devam ediyorsa bizdeki gibi olsaydı kesin kalıcı yaparlardı
  • Misafir 51 dakika önce
    aynı hassasiyetler bizde katbekat olmalı
  • Misafir 51 dakika önce
    Hukukun üstünlüğünün olduğu ülkelerde OHAL sorun olmaz.
  • Misafir 51 dakika önce
    bizde ohal var diyenlere duyrulur
  • Misafir 52 dakika önce
    ey kılıçdaroğlu şimdide konuşsana sözde avrupa yandaşı sınya hani
  • Misafir 53 dakika önce
    iyi gözünüz aydin ohali uzatmaniz icin bir sebep daha yardir gitsin kutlu olsun ohalimiz
  • Misafir 54 dakika önce
    Woowowo haraaam ohal olur mu hiccc(!) yakışıyor mu onlar gibi üst düzey ileri ülkelere
  • Misafir 55 dakika önce
    O kadar hipokratsinizki.Turkiye'ye onca lafi soyluyorsunuz ama OHAL yapiliyor diye.Bizim gibi 30 yildir terorle ugrassaydiniz hayati durduracakyiniz demekki.Bize hakkimizi kinse vermiyor.Insallah bu yaptiklarinizi bir gun cekersiniz.
  • Misafir 56 dakika önce
    gel sonra Türkiye'ye laf et....
  • Misafir 56 dakika önce
    Bizim mantar kafalilar Gören fransayi
  • Misafir 56 dakika önce
    endişe duyuyoruzz
  • Misafir 56 dakika önce
    endişe duyuyoruzz
  • Misafir 56 dakika önce
    Daha çooook uzatacaklar teröre destek verdikleri sürece..
  • Misafir 56 dakika önce
    chp fransa aym başvursun
  • Misafir 57 dakika önce
    bize ohali kaldırım diyen Avrupa Fransa'ya ne diyecek bakalım
  • Misafir 57 dakika önce
    bize ohal için laf atanlar önce örnek aldıgı devletlerine baksın
  • Misafir 58 dakika önce
    Chp bunada karşı çık ne olur :))
  • Misafir 58 dakika önce
    neden?
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