Fransa'da OHAL bir kez daha uzuyor!

Fransa'da cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Olağanüstü Hal uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasının planlandığı duyuruldu.
OHAL uygulamasına ek olarak, gelecek haftalarda yeni güvenlik önlemleri ve güvenlik yasalarının hazırlanacağı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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YORUMLAR 35
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Misafir 16 dakika önceBunlar neden habire ohal uzatiyor darbe falan mi yapildi da haberimiz yok o zaman bizim 100 yil ohal ilan etmemiz lazim00
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Misafir 18 dakika önceohal yüzünden dışarı çıkamıyoruz bunalıma girdim benim gibi varmı başka?00
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Misafir 2 dakika öncedışarı çıkamıyorsun?? tuhaf00
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Misafir 21 dakika önceDünya DAEŞ, DEAŞ-kpc ve pkk teröründen bıktı00
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Misafir 22 dakika önceHükümet OHAL uzatma gününü Fransa ile aynı güne denk getirebilir.00
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Misafir 25 dakika önceAlmanya kizar ya.00
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Misafir 27 dakika öncecehapeye iş çıktı yürüyün Fransa'ya00
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Misafir 33 dakika önceMüdür kemala sorsunlar sonra uzatsinlar00
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Misafir 33 dakika önceorda normal adamlar çooook büyük problemlerle boğuşuyor.00
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Misafir 39 dakika öncetürkiyede uzayınca auuuuu00
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Misafir 41 dakika öncene oldu Tusiad efendiler Fransa OHALi uzatınca ötecekmisiniz bakalım göreceğiz00
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Misafir 42 dakika önceBizim basımıza gelenler onların basına gelse ne yaparlar bilemiyorum...00
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Misafir 44 dakika önceYoruma ne hacet00
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Misafir 47 dakika önceTurkiye uzatiyor diye dil uzatiyordunuz ne oldu00
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Misafir 47 dakika önceee Avrupa birliği endiselenmiyormu nerde insan haklari savunuculari cikin meydana00
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Misafir 49 dakika önceendişe duyuyoruz siz yapınca !!00
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Misafir 49 dakika öncebir terör saldırısı için 1 seneye yakın ohal ilan eden fransa. diğer tarafta darbe girişimi atlatan Türkiye... çapulcular ohal kalksın diye bi tarafını yırtıyor. ne kadar bir musibetten kurtuldugumuzu hala daha kavramış değiller..ki daha devlet kadrolarından tamamen temizlenmiş degiller...00
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Misafir 50 dakika öncebatı aşıkları ,Avrupa birliği hayranları yorumlarınızı bekliyoruz.00
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Misafir 51 dakika önce1-2 saldırıda bu uzatmalar devam ediyorsa bizdeki gibi olsaydı kesin kalıcı yaparlardı00
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Misafir 51 dakika önceaynı hassasiyetler bizde katbekat olmalı00
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Misafir 51 dakika önceHukukun üstünlüğünün olduğu ülkelerde OHAL sorun olmaz.00
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Misafir 51 dakika öncebizde ohal var diyenlere duyrulur00
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Misafir 52 dakika önceey kılıçdaroğlu şimdide konuşsana sözde avrupa yandaşı sınya hani00
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Misafir 53 dakika önceiyi gözünüz aydin ohali uzatmaniz icin bir sebep daha yardir gitsin kutlu olsun ohalimiz00
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Misafir 54 dakika önceWoowowo haraaam ohal olur mu hiccc(!) yakışıyor mu onlar gibi üst düzey ileri ülkelere00
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Misafir 55 dakika önceO kadar hipokratsinizki.Turkiye'ye onca lafi soyluyorsunuz ama OHAL yapiliyor diye.Bizim gibi 30 yildir terorle ugrassaydiniz hayati durduracakyiniz demekki.Bize hakkimizi kinse vermiyor.Insallah bu yaptiklarinizi bir gun cekersiniz.00
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Misafir 56 dakika öncegel sonra Türkiye'ye laf et....00
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Misafir 56 dakika önceBizim mantar kafalilar Gören fransayi00
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Misafir 56 dakika önceendişe duyuyoruzz00
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Misafir 56 dakika önceendişe duyuyoruzz00
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Misafir 56 dakika önceDaha çooook uzatacaklar teröre destek verdikleri sürece..00
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Misafir 56 dakika öncechp fransa aym başvursun00
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Misafir 57 dakika öncebize ohali kaldırım diyen Avrupa Fransa'ya ne diyecek bakalım00
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Misafir 57 dakika öncebize ohal için laf atanlar önce örnek aldıgı devletlerine baksın00
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Misafir 58 dakika önceChp bunada karşı çık ne olur :))00
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Misafir 58 dakika önceneden?00
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