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Çocuk katilleri şimdi de kilise bastı!

Filipinler'in güneyindeki Marawi kentinde DEAŞ uzantısı Muate örgütüne bağlı militanlar kilise bastı, rahip ve kilise içindekileri kaçırdı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:36:19 Güncelleme: 12:39:12 HABERTURK.COM

İngiltere'nin Manchester kentinde çocukların da içerisinde bulunduğu 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının faili olan DEAŞ bu kez Filipinler'de ortaya çıktı. Filipinler'in güneyinde bulunan Marawi kentinde DEAŞ'ın uzantısı Maute örgütü, Manawi bir kiliseyi basarak rahibi ve kilise içindekileri rehin aldı.

Bölgede dün başlayan çatışmalar sonrasında 22 milyon nüfusu olan Mindanao'da sıkıyönetim ilan edilmişti. Kiliseyi basan teröristler, hükümet güçleri çatışmaya devam ederse kilisede rehin tuttukları kişileri öldüreceklerini açıkladı.

Teröristlerin rahip dahil 11 kişiyi kaçırdığı ve kentteki kiliseyi, cezaevini ve iki okulu yaktıkları belirtildi.

DUTERTE RUSYA ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Öte yandan Mindanao'da DEAŞ bağlantılı grupların isyan çıkartmasının ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü.

Duterte, yaptığı açıklamada bölgede sıkıyönetim düzenine geçileceğini hatırlatarak teröristlere karşı 'sert' olacağını söyledi. Duterte, "Bunu yapmak 1 yıl alacaksa da yapacağız. 1 ay sürecekse, bundan memnun olurum. Hemşehrilerim, korkmayın. Eve dönüyorum. Problemle ilgileneceğim" ifadelerini kullandı.

Olağanüstü Hal durumunda olduklarını söyleyen Duterte, DEAŞ'ın her yerde olduğunu ve DEAŞ'la kumar oynamayacağını söyledi. Duterte, gerekli görmesi durumunda sıkıyönetimin ülke çapında uygulanabileceğini de sözlerine ekledi.

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