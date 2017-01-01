Papa ile Trump'tan 'mesafeli' buluşma!

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan'da Papa Franciscus ile görüştü.

Görüşme, Trump'ın Vatikan ziyareti kapsamında, Apostolik Saray'daki Papa'nın özel kütüphanesinde bulunan bir ofiste yapıldı.

Yarım saat süren ikili görüşmeden önce foto muhabirlerine poz veren Trump'ın gülümsemesine rağmen gergin olduğu, Papa'nın ise mesafeli yaklaşım gösterdiği dikkati çekti.

Trump, başkan adayı olduğu geçen yıl polemiğe girmekten kaçınmadığı Papa Franciscus ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

İkiliye daha sonra Trump'ın eşi Melania Trump, kızı Ivanka ile eşi Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın aralarında bulunduğu 12 kişilik heyet katıldı.

Melania Trump'ın, görüşme sırasında siyah elbise giydiği ve tülden bir başörtüsü taktığı görüldü. Suudi Arabistan ziyaretinde başını örtmeyen Trump'ın Vatikan'da geleneklere uyarak örtünmesi dikkati çekti.

Görüşmede, Papa'nın, Trump'a iki yıl önce yayımladığı, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunmasına ilişkin "Laudato Si" genelgesi ile barışın simgesi zeytin dalı figürlü bir madalyon hediye ettiği bildirildi.

Trump'ın da Papa'ya Martin Luther King'in kitaplarını hediye ettiği belirtildi.

Hediyeler karşılıklı takdim edilirken salonda bulunan bazı gazeteciler, Trump’ın barış madalyonunu alırken, "Barışı kullanabiliriz." dediğini aktardı.

Vatikan'da Trump'a Papa ile buluşmasından önce eşlik eden Papalık Sarayı Prefekti (Sorumlusu) Monsenyör Gaenswein'in, ABD Başkanı'na bindikleri asansör için "New York'ta Trump Tower'daki gibi değil" diye şaka yaptığı kameralara yansıdı.

Donald Trump, ziyareti kapsamında Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de görüşecek, daha sonra Vatikan’ın tarihi Sistine Şapeli’ni gezecek.

ABD Başkanı, Vatikan temaslarının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek. Trump, ABD'nin Roma Büyükelçiliğinde İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüştükten sonra NATO Liderler Zirvesi için Roma'dan Brüksel'e geçecek.

MERAKLA BEKLENEN BULUŞMA

İklim değişikliği ve göçmenler konularında zıt görüşlere sahip olmaları ve bu konularda daha önce sert ifadeler kullanmaları Trump-Papa görüşmesine ilgiyi arttırdı. Merak uyandıran buluşmayı, Vatikan'a akredite çok sayıda gazeteci takip etti.

Vatikan'a yakın Vaticaninsider adlı sitede çıkan haberde, ABD Başkanı Trump'ın Papa ile görüşme konusunu ağırdan aldığı yazıldı. Haberde, Papa-Trump görüşmesinin, araya ABD'deki Katolik Kilisesi temsilcilerinin girmesi, Papa'nın nisan ayı sonunda Mısır ziyareti dönüşünde "Talep eden her liderle görüşürüm." ifadesini kullanmasının ardından hızla ayarlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Papa-Trump görüşmesi öncesi dün gece Greenpeace üyeleri, Vatikan'ın önündeki Conciliazione caddesinde, "Öncelik yeryüzünün" sloganları atarak, ziyareti protesto etti.