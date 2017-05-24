Irak’ın Musul kentini kaybetmesine günler kala, fiili başkenti Rakka’da kuşatma altına alınan terör örgütü DEAŞ, kanlı terör saldırılarına geri döndü. İngiltere’nin Manchester kentinde önceki gece Amerikalı pop yıldızı Ariana Grande’nin (23) konseri sonrası düzenlenen bombalı intihar saldırısında çoğu 12-18 yaşlarıarasında 22 çocuk ve genç öldü, yine çoğu çocuk 119 kişi yaralandı. Saldırı sonrası İngiltere’nin yanı sıra Avrupa’nın pekçok şehrinde terör alarmı verildi. Saldırıyı DEAŞ sosyal medyadan üstlenirken, saldırının Libya uyruklu İngiliz vatandaşı Salman Ramadan Abedi (22), tarafından düzenlendiği açıklandı.

+66 İngiltere'nin Manchester kentindeki patlama salonun içi ve dışında büyük paniğe yol açarken, konsere anne veya babasıyla giden onlarca çocuk kayboldu.

KONSER BİTİNCE BOMBA PATLADI

Terör saldırısı Grande’nin Avrupa’nın en büyük kapalı spor ve gösteri salonu olan Manchester Arena’daki konserinin sonunda yerel saatle 22.35’te (TSİ 00.35) meydana geldi. 21 bin biletin günler öncesinden tükendiği konserin kapanışında Ariana Grande’nin, “Teşekkürler Manchester” sözünden 2 saniye sonra, Arena’nın fuayesinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Erkek olduğu belirtilen terörist üzerindeki bombayı, konserin bitimini beklemeden çıkışa yönelenleri hedef alarak patlattı. 19 kişi olay yerinde ölürken bombadan fırlayan çivi ve metal parçaları onlarca kişide derin yaralar açtı. Saldırı Manchester polisini alarma geçirdi, Arena’ya onlarca ambulans salona sevk edildi. Yaralılardan 3’ü tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından Manchester polisi metroyu kapattı, halka zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmama uyarısında bulundu.

*United for Manchester: Manchester için birlik

'HAYATIMIN EN GÜZEL KONSERİ OLACAK' DEMİŞTİ

DEAŞ saldırısında ölenlerden birinin kimliğini, yakınları Instagram’da paylaştı. Lise öğrencisi Georgina Callender’ın (18) sosyal medya hesabından konserine gittiği Ariana Grande ile bir yıl önce kuliste çekilmiş fotoğrafı paylaşıp, “Bu hayatımın en güzel konseri olacak” diye yazdığı görüldü.

Saldırıda sahneden inmeye hazırlanan Ariana Grande de büyük şok yaşadı. Korumaları tarafından kulise kaçırılan Grande, Twitter’dan “Kalbim paramparça, çok çok üzgünüm, söyleyecek kelime bulamıyorum” mesajını paylaştı.

Grande’nin dünya turnesinin iptal edildiği açıklandı. Bu arada Bostonlu gazeteci David Leavitt, Twitter’da Manchester saldırısına ilişkin, “Ariana Grande’yi son dinlediğimde ben de ölüyordum” diye yazınca kullanıcılardan birinden “Sen tam bir embesilsin” yanıtını aldı ve büyük tepki gördü.